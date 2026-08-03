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金門港旅運中心啟用 航港局：持續推動智慧建設

中央社／ 金門縣3日電

金門港旅運中心今天舉行啟用典禮，適逢小三通通航25週年，交通部航港局副局長劉志鴻表示，未來將持續攜手地方推動智慧港口建設，強化港埠韌性及整體海運服務量能。

金門港旅運中心於2月3日試營運，歷經數月測試及調整，優化旅客通關動線、候船空間、服務設施及CIQS（海關、移民、檢疫及安全檢查）作業流程，於今天舉行「金門港旅運中心落成啟用暨慶祝小三通通航25週年典禮」。

依金門縣港務處港航課新聞稿指出，劉志鴻說明，旅運中心總樓地板面積約3.6萬平方公尺，整體空間約為舊旅客服務中心的3.5倍，並採出、入境立體分流設計。

劉志鴻表示，1樓主要規劃為入境區，3樓為出境及候船空間，透過通關動線整合、候船環境優化及CIQS流程精進，提升旅運服務品質與營運效率。

國民黨立委陳玉珍說，回顧小三通25年發展歷程，從初期試辦逐步成為兩岸交流通道，而旅運中心落成，象徵小三通服務邁向新里程碑。

金門縣政府副縣長陳祥麟表示，未來縣府將持續完善海空交通建設、優化交通接駁及公共服務，並串聯觀光與地方產業資源，朝「港通兩岸、迎向世界」的願景邁進。

金門縣港務處港航課表示，自2001年小三通開航以來，金門長期扮演兩岸交流的橋梁，而小三通逐步成為兩岸人員往來、探親、觀光及經貿交流的通道，此次啟用新旅運中心，將提升港埠服務及旅客接待量能。

金門 航港局 小三通

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