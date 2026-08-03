屏東高鐵特區北側都更招商啟動公開閱覽 公私攜手共築高鐵生活圈

屏東縣政府啟動屏東高鐵特區都市更新招商，8月1日起公開閱覽公開評選文件草案，本月18日在縣府北棟2樓第205多媒體室舉辦地區說明會，宣告正式啟動都更招商程序，期盼引進優質民間資源，打造屏東高鐵地區未來新生活圈。

縣府城鄉發展處表示，本更新地區是「屏東縣高鐵屏東站北側都市更新地區（單元一）都市更新事業公開評選實施者案」，位於屏東高鐵特定區北側，緊鄰南側高鐵核心站區，未來配合高鐵南延線與台鐵的雙鐵共構車站、屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區、運動休閒園區及屏科實驗中學等周邊重大建設，為高鐵特定區注入運動休閒、文化教育、商業服務等完善機能，打造宜業、宜居、宜學的共榮生活圈。

此案透過公開徵求實施者引進民間資源，此次單元一優先招商基地面積約3.19公頃，使用分區商業區，全區100%均為公有土地且無地上物占用，減少後續意願整合時程，結合周邊交通節點及重大建設區位優勢，藉由容積獎勵、公有地活化與多元開發策略，納入國軍老舊眷村遷建更新，增進都市土地合理有效利用。

公開評選文件草案以公開閱覽方式廣徵各界意見，可在8月30日前到縣府城鄉發展處（https://www.pthg.gov.tw/planeab/Default.aspx）下載參閱，或到城鄉處都市計畫科公告欄查閱。歡迎各界提供意見，公開閱覽期間以書面送達或郵寄意見到縣府（屏東縣屏東市自由路527號），使本案招商條件及內容更完備。