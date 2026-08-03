2026南國漫讀節打造國際閱讀盛會 萬城目學、妹島和世親臨屏東

2026南國漫讀節8月至12月在屏東各鄉鎮圖書館、獨立書店及文化中心等地將舉辦超過40場講座、走讀及工作坊，今年更邀請日本直木賞作家萬城目學及普立茲克建築獎得主妹島和世親臨屏東，並集結國內知名作家、文化工作者接力開講，帶領民眾從屏東出發，發掘南國美學，展現屏東閱讀城市的文化能量。

文化處表示，今年漫讀節主題「南國的玩美日常」，呼應近年屏東縣立美術館、恆春文化中心劇場館等文化建設陸續啟用，透過閱讀開啟文學、建築、設計與生活的跨域對話，重新探索屏東山海、人文與生活風景。

備受期待的開幕週將在於8月29、30日在屏東縣立圖書館總館5樓演講廳登場，8月29日開幕首日由縣長周春米、資深媒體人詹怡宜與氣象主播王淑麗共同展開重量級跨界對談，三名女性引路人將以「發現南國的玩美日常」為題，從巨觀視野到溫暖紀實，聊聊如何將整座城市轉化為生活美術館，帶領大眾在對話間解碼生活。

29日當天迎來詹怡宜與暢銷作家Peter Su個人講座，鏡頭與文字啟發大眾對旅行與生活的無限想像；8月30日由人氣作家大師兄林品睿、敏銳觀察庶民文化的張慧慈，與知名旅行美學家謝哲青接棒分享，跨世代的大師級陣容將接力在南國激盪最深刻人文火花。

文化處指出，今年南國漫讀節更展現接軌全球國際格局，邀請兩名國際級大師來屏東。10月4日由享譽國際日本直木賞作家萬城目學，在屏東總圖5樓演講廳開講，以其魔幻寫實的文字魅力，為讀者解構充滿想像力的敘事美學。

緊接著10月9日，邀請國際知名建築師妹島和世，在恆春文化中心劇場館分享其穿透性十足、與環境共生的建築美學思維。兩位國際大師的加入，拉高屏東作為閱讀城市的文化高度，向世界展現屏東無窮設計潛力。

除了系列講座，推出多條文化走讀與第二屆「屏東100碗」等系列活動，邀請全台民眾透過「玩」的探索與「美」的實踐，發掘南國多元魅力。8、9月講座報名資訊請上屏東縣政府文化處官網查詢。