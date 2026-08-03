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促參招商有成 高雄連5年零舉借、減債312億元

中央社／ 高雄3日電

高雄市財政局今天表示，市長陳其邁自民國109年8月上任後，嚴守財政紀律，率領市府團隊促參招商，自110年起已連續5年達成零舉借，受限債務也已減債新台幣312億元。

高雄市財政局今天發布新聞稿表示，陳其邁上任後，嚴守財政紀律，率領市府團隊促參招商，110年起已連續5年達成0舉借，受限債務已減債312億元，另外善用自償性建設融資工具，加速推動更多市政建設，為未來市政建設與財政永續奠基。

財政局長李瓊慧表示，近年來，市府團隊在陳其邁帶領下，促參招商並發展城市經濟及觀光，吸引人流金流，刺激消費成長，也連帶使高雄市自有財源大幅成長，連續5年破千億，加速推動重大建設。

李瓊慧說明，自償性債務與一般受限債務之用途、性質不同，各地方政府為了發展及建設，如軌道建設，在興建期間先以自償性融資調度加速建設，並在完工通車後，以其產生之票箱收入、土地開發收益、租稅增額及容積增額收入等償還。

李瓊慧指出，陳其邁上任至今，六都自償性債務普遍增加，高雄為912億元增加516億元，較新北市為1485億元增加803億元，及桃園市為1010億元增加888億元為低。

李瓊慧表示，因應龐大市政建設需要，高雄市歲出預算規模從109年1465億元，成長至今年1992億元；為讓財政更穩健，高雄市將優先朝推動促參及聯合開發，結合民間資金共同參與方式推動建設，同時讓各項建設可同步完成。

高雄 陳其邁 財政紀律

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