打造友善空間 高雄刑大「窩HOME」交誼廳啟用

高雄警察局刑警大隊餐廳使用近60年，隨辦公環境與使用需求改變，歷經3個月規劃與整修，打造新據點「窩HOME」交誼廳，具犯罪預防宣導、犯罪被害人關懷慰問等多元功能。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午舉行「窩HOME」交誼廳揭牌儀式，該空間將具人員交流、犯罪預防宣導、跨機關合作及犯罪被害人關懷慰問等功能，持續深化人文關懷與友善警政。

高雄市政府警察局刑事警察大隊長鄢志豪表示，「窩HOME」交誼廳前身為大隊餐廳，自大隊成立以來陪伴刑警走過近60年歲月，隨辦公環境與使用需求改變，大隊歷經3個月規劃與整修，重新打造交誼空間，以全新樣貌陪伴刑警與來訪民眾。

高雄刑大新聞稿提到，「窩HOME」是由大隊人員命名票選而來，取自「窩」象徵溫暖、安全的港灣，「HOME」則代表家的歸屬感，希望每位踏入空間的人，都能感受到如家一般的安心與溫暖。

高雄刑大指出，交誼廳提供人員休憩交流、會議研討、跨機關交流及接待貴賓，同時也將作為辦理犯罪預防宣導、志工及義勇刑警聯繫，以及犯罪被害人及其家屬關懷慰問的場所。

高雄刑大表示，當被害人或家屬因案件需要到大隊時，可在兼顧隱私的環境中接受警方關懷與陪伴，降低面對司法程序時的不安與壓力，讓警察的服務延伸至支持、陪伴與照顧，落實以人為本的警政服務精神。