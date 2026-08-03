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金門港旅運中心啟用 航港局推調高服務費助自主營運
國民黨立委陳玉珍等人今天出席金門港旅運中心啟用典禮，籲儘速核定調高金門商港旅客服務費；對此，航港局副局長劉志鴻表示，會儘速推動，盼藉此提升旅運中心自主營運能力。
陳玉珍、金門副縣長陳祥麟、劉志鴻等人今天出席金門港旅運中心落成啟用典禮，陳玉珍於媒體聯訪時表示，因小三通中轉旅客增加，造成金門鄉親機位「一位難求」，短期內盼透過金門縣府以「大幅度」包機，讓金門鄉親優先搭乘。
至於長期規劃，陳玉珍提到，航港局將研擬建置備援交通船，另在金門縣府統籌分配稅款增加、資源充足情況下，縣府應有能力打造1艘台金之間長期往來的船，以達到人潮分流效果。
在提高金門商港旅客服務費部分，陳玉珍說，當前服務費為160元，已申請提高至460元，盼相關單位可儘速核定，另期盼比照桃園機場逐步調整旅客服務費的做法，希望未來金門與航港局之間能有類似協商機制。
陳玉珍補充，服務費將用於港埠設施相關需求，若未來有增加相關費用，或許可用於購物消費點數，讓過境旅客藉由數位化線上向金門店家消費，對在地經濟有實質上幫助。
陳祥麟表示，調高服務費部分已報交通部航港局，未來增加的服務費用將用於改善港埠設施，以及CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）所需人力及設備升級等部分。
劉志鴻表示，金門港旅運中心1年維護費用近1億元，希望透過收取服務費用等方式，提升旅運中心自主營運能力，並會儘速與縣府相關單位共同推動，而金門籍旅客服務費維持不變。
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