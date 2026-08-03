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南國漫讀節將登場 萬城目學、妹島和世親臨屏東

中央社／ 屏東縣3日電

2026南國漫讀節8月至12月登場，將舉辦超過40場講座與走讀，今年更邀請日本直木賞作家萬城目學及普立茲克建築獎得主妹島和世親臨屏東，展現屏東閱讀城市的文化力量。

屏東縣政府文化處今天透過新聞稿表示，今年南國漫讀節主題為「南國的玩美日常」，呼應近年屏東縣立美術館、恆春文化中心劇場館等文化建設陸續啟用，透過閱讀開啟文學、建築、設計與生活的跨域對話，重新探索屏東山海、人文與生活風景，並於屏東各地舉辦超過40場講座、走讀及工作坊。

文化處提到，8月29日開幕首日由屏東縣長周春米、資深媒體人詹怡宜與氣象主播王淑麗展開跨界對談，3名女性引路人將以「發現南國的玩美日常」為題，從巨觀視野到溫暖紀實，聊聊如何將整座城市轉化為生活美術館，帶領大眾在對話間解碼生活。

8月29日也有詹怡宜與暢銷作家Peter Su的個人講座；30日則由人氣作家大師兄林品睿、敏銳觀察庶民文化的張慧慈，以及知名旅行美學家謝哲青接棒分享。

文化處說明，今年也展現接軌全球的國際格局，10月4日將由享譽國際的日本直木賞作家萬城目學，於屏東總圖5樓演講廳開講，以魔幻寫實的文字魅力，為讀者解構充滿想像力的敘事美學；10月9日則邀請到國際知名建築師妹島和世，在恆春文化中心劇場館分享其穿透性十足、與環境共生的建築美學思維。

另外，除系列講座外，將同步推出多條文化走讀及第2屆「屏東100碗」等系列活動，邀請民眾發掘南國多元魅力。關於8、9月講座報名資訊，可上屏東縣政府文化處官網查詢。

南國漫讀節 屏東 恆春

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