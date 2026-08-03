澎湖慢飛天使推秋節月餅 府會力挺籲各界支持

高雄市年滿六十五歲符合資格長輩免繳健保自付額上路多年，今年補助人數已破卅八萬人。台東縣今年元旦開始為滿七十歲長輩代繳健保自付額，屏東縣府也宣布，明年元旦起為逾六十五歲符合資格的長輩繳交健保費自付額。當各縣市如陷入福利競賽、「老人健保補助」常態化之際，須避免福利政策成為財政黑洞、排擠其他建設預算。

2026-08-03 00:00