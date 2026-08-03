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澎湖慢飛天使推秋節月餅 府會力挺籲各界支持

中央社／ 澎湖縣3日電

澎湖縣慢飛天使服務協會集愛工坊今天發表中秋月餅產品，澎湖副縣長林皆興及澎湖縣議會議長陳毓仁現場代言，率先認購450盒和400盒，籲請各界踴躍響應，支持身心障礙者有更多工作機會。

發表會於澎湖身障福利服務中心舉行，林皆興、陳毓仁與馬公市長黃健忠等到場力挺，民主進步黨籍澎湖縣議員呂黃春金也認購100盒。

林皆興表示，身障者透過社工專業輔導與用心培育，展現才華與能力，月餅承載身障者的努力、汗水與自信；陳毓仁說，議會全力支持慢飛天使服務協會，除認購月餅，也全力支持與照顧弱勢族群；黃健忠感謝志工與社工陪伴和照顧。

慢飛天使產品包括鳳梨酥、堅果塔、桃酥與咖啡包等，分別提供多種禮盒，每盒新台幣155元到620元，主辦單位希望各界化愛心為行動，踴躍認購。

澎湖 月餅 澎湖縣

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