星期評論／各縣市競推長者補助 慎防財政黑洞

高雄市年滿六十五歲符合資格長輩免繳健保自付額上路多年，今年補助人數已破卅八萬人。台東縣今年元旦開始為滿七十歲長輩代繳健保自付額，屏東縣府也宣布，明年元旦起為逾六十五歲符合資格的長輩繳交健保費自付額。當各縣市如陷入福利競賽、「老人健保補助」常態化之際，須避免福利政策成為財政黑洞、排擠其他建設預算。

高雄市六十五歲以上人口逾五十六萬人，一九九五年即有條件實施六十五歲以上長輩健保自付額補助政策，二○二三年共補助卅五萬一千餘人，經費廿六億五百餘萬元，二○二六年補助人數已經上升至卅八萬一千餘人，共編列廿七點卅八億元。

高雄在短短三年內，預算已從廿六億擴充至近廿八億元。台東縣健保費自付額補助部分，縣府預估約有二萬六八六八名七十歲以上、設籍滿一年的縣民受益，約需兩億多元預算。另據屏東縣府估算，明年元旦上路後，預計每年需編列約十四億至十六億元經費預算，可照顧十四萬至十七萬名長者。

各縣市爭相推出的長輩福利不只是健保費補助，另在重陽節敬老金、敬老卡點數、老人假牙補助等政策也是不斷加碼、堆疊。有關高齡友善設施、全齡化公園、國民運動中心全都必須考量長輩需求，未來相關成本全加諸在下一代身上。

福利政策「易放難收」，台灣已進入超高齡化社會，在高齡人口增長、新生兒不斷下探之下，未來若有縣市因財政困難想調降或取消，勢必引起強烈反彈與被剝奪感，如何避免照顧長輩的美意變財政無底洞，才是政策下應該關注的焦點。