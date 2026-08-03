產業轉變 高雄中高齡失業率創新低

石化業遇寒冬，但根據勞動部勞雇雙方協商減少工時最新統計數字顯示，高雄市上月有二六八名勞工放無薪假，整體持續呈現下降趨勢。另外高雄市整體失業率百分之三點二、全國最低，中高齡失業率更創下十五年來最低數字。

高雄市勞工約一百四十萬人，工廠登記家數逾八千家，服務業、基層技術工及勞力工占求職者大宗。依據勞動部勞雇雙方協商減少工時統計，高雄市部分，七月十八家、二六八人，六月十七家、二八二人，五月十七家、四三九人，四月十四家、三七七人。三月十四家、三九七人。

行政院主計總處上月公布全國及各縣市今年上半年失業率，高雄市整體失業率百分之三點二，為六都最低，也是全國最低。中高齡（四五歲至四九歲）失業率百分之一點四，也是六都最低，並創二○一一年來新低。

此外，上半年勞動力人數一四一萬二千人、就業人數一三六萬七千人，較上年同期增加一萬六千人，歷年最高。

市府說明，勞工局針對中高齡求職者成立「銀髮人才服務據點」，另辦理「推動職務再設計服務計畫」，協助事業單位建構中高齡友善職場環境，已逐步展現成果。

市府分析，高雄市積極推動產業轉型，近年配合半導體Ｓ廊帶政策，建構多個科技園區，成功吸引ＡＭＤ亞洲ＡＩ研發中心、台積電、鴻海、華邦電等國內外大型企業投資，創造多元優質的就業機會。