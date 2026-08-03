高雄石化業經營寒冬 接連裁員、停產

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄石化產業面臨嚴峻挑戰，陸續傳出裁員或關廠，勞工人人自危。記者徐白櫻／攝影
高雄石化產業面臨嚴峻挑戰，陸續傳出裁員或關廠，勞工人人自危。記者徐白櫻／攝影

高雄是石化業重鎮，信昌化工今年初解僱六成員工、台苯林園廠也不堪虧損宣布十月一日起停產，約一百五十名員工面臨失業，大連化工大發廠也有員工反映，公司近日約談資深員工，有意優離及要求轉調他廠，石化業人心惶惶，民代要求勞工局強力介入並啟動專案保障。

勞工局表示，尚未接獲台苯、大連的勞工申訴及公司大量解僱通報，後續將密切督促事業單位善盡雇主責任，如查有損及勞工依法應有權利或衍生工安風險，將依法從重裁處。

高雄石化業產值超過二千億元，中下游廠商分布在大社、林園等地，逾卅家。經發局說明，中國大陸大型煉化產能持續提高，苯乙烯等大宗石化產品由高度依賴進口逐步轉為出口，去年總產能占全球逾四成，造成亞洲市場供給過剩、價格競爭加劇。

此外，國內石化業者也面臨原料、能源、減碳及環保等成本上升，整體產業經營壓力增加，這波挑戰屬於全球市場供需失衡及產業結構調整因素。

議員邱于軒接獲「大連化工大發廠」員工陳情，反映公司開始比照信昌模式，約談資深員工要求調職苗栗廠或優離、優退。

高雄市石化產業總工會理事長孫學山指出，近年台灣石化業面臨大陸乙烯低價搶市影響、業界利潤非常低，又加上中東戰爭導致石油價格起伏大，經營困難。大連跟信昌同屬長春集團，年資滿廿五年的員工被約談，不安氣氛濃厚。

「石化業人心惶惶、大家都在觀望中！」邱于軒說，中高齡勞工二度就業不易，她非常擔心石化業出現骨牌效應，勞工局應以專案方式保障員工權益。此外，石化業多半設在特種或甲種工業用地，應該考慮解編，以利業者轉型。

勞工局強調，未來訓練就業中心將依據離職勞工個人意願提供就業媒合服務、推介適當職缺，並提供各類職業訓練課程培力職能。

經發局說，石化產業是高雄重要的產業基礎，將會持續協助石化產業朝特用化學品、電子材料、循環材料等高值化方向發展。另輔導台聚集團等多家業者石化業者導入智慧巡檢、製程安全管理、智慧營運及智能監控等平台，提升生產效率及工安管理能力。

高雄 勞工局 失業

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