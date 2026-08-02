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組農漁水利後援會 賴瑞隆：強農業、興漁業、韌水利

中央社／ 高雄2日電

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天成立「農漁水利後援會」，共44個農漁團體組成後援會力挺；賴瑞隆提出未來3大承諾，包括「強農業」、「興漁業」及「韌水利」，強化競爭力。

賴瑞隆今天成立「農漁水利後援會」，前農委會主委曹啟鴻、前農業部部長陳吉仲、農業部政務次長黃昭欽與立委李柏毅、邱議瑩，以及高雄市議長康裕成等人出席。

今天由高雄市農會理事長楊榮南擔任農業後援總會總會長帶領27個農會、小港區漁會理事長楊景富擔任漁業後援總會總會長帶領7個漁會，加上水利、果菜市場、型農、青農等各界代表，共44個後援會組成農漁水利後援會。

賴瑞隆表示，農漁水利攸關產業發展，也承載許多家庭生計；面對極端氣候、缺工、成本上升及國際市場競爭，政府必須建立更完整支持體系，真正做到「護農漁、顧收益」。

展望未來，賴瑞隆提出3大承諾，第一是「強農業」，擴大冷鏈、智慧感測及AI應用，推動耐候生產與精準灌溉，深化「高雄首選」品牌並拓展國際通路。

第二是「興漁業」，推動智慧養殖、漁船與魚塭設備升級，升級漁港能量及國際行銷，並完善海上醫療與作業安全；第三是「韌水利」，攜手中央提升農田灌溉、養殖區供排水、區域排水及抗旱設施，強化面對極端氣候的調適能力。

賴瑞隆表示，感謝各界託付，他會把支持化為責任，運用長期累積的市府及國會經驗，提升產業競爭力，保障第一線工作者安全與收益，與大家並肩打拚，開創高雄下一個黃金時代。

後援 農業 賴瑞隆

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