組農漁水利後援會 賴瑞隆：強農業、興漁業、韌水利

高雄市九如橋前天通車，從通車前的「鳥居護欄」爭議話題不斷，到昨晚欄杆被人掛上勞力士綠水鬼手表及「未來鎖」；市長陳其邁坦言「漏氣」、「不美觀」，工務局則輕描淡寫「已逐一盤點檢討」，讓網友用泡麵上必印的13字狠酸「照片僅供參考，產品以實物為準」，質疑怎沒人為此負責？

2026-08-02 09:57