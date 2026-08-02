歷時6年潮州國際包裝廠明年2月啟用 一條龍冷鏈拚芒果、鳳梨外銷

屏東縣是全台熱帶水果重要生產基地，也是台灣鳳梨、芒果最早出產的產地。屏東縣府打造國際化標準包裝加工廠歷時6年，終於將在明年2月運營，副總統蕭美琴今到潮州國際包裝加工廠視察，實地了解集貨、蒸熱檢疫、分級包裝及冷鏈物流等一條龍作業流程。縣長周春米說，未來透過國際級標準設備，大幅提升屏東優質農產品的國際競爭力。

屏東鳳梨種植面積達3476公頃，約占全台32%，產量10萬5千公噸，為全台第一大產區，可外銷鳳梨約1萬公噸；屏東芒果種植面積約4178公頃，位居全台第2大產區，年產量約3萬8千公噸，可外銷芒果約900公噸，果品深受國內外市場喜愛。

縣長周春米今陪同副總統蕭美琴視察標準包裝加工廠，周春米說， 過去因缺乏在地蒸熱與檢疫設備，農民須遠赴外縣市處理，增加運輸成本與果品損耗風險。屏東一直想打造專屬冷鏈包裝場，控制穩定果品品質，然後通過檢疫、包裝，順利銷售到國外，讓農民獲得更好的收益。

在行政院支持下，屏東潮州國際包裝廠歷經縣府團隊與一、二、三期統包工程團隊等各界夥伴6年努力下，預計2027年2月點交委託營運廠商「台灣屏東農業國際運銷股份有限公司」投產營運。包裝廠全面導入從採後處理、檢疫、包裝到出貨的一條龍作業，未來可涵蓋屏東縣大約50%全年外銷出口量，預估每年可帶動6億元外銷產值，降低農民集貨與運輸成本，堪稱屏東推動農業升級的重要里程碑。

縣府農業處表示，面對全球化市場與極端氣候挑戰，單靠傳統農業經營已然不足。潮州國際包裝廠位於屏東地理中心，具備極佳交通輻射優勢，可有效降低在地農民的集貨與運輸成本。且包裝廠不僅針對芒果導入在地蒸熱與檢疫設備，鳳梨也導入冷鏈體系及採後自動化洗選，可大幅緩解屏東合作社出口量能壓力，強化外銷競爭力。

屏東縣政府強調，持續與中央密切合作，續深化全球優良農業規範（GLOBAL G.A.P.）與國際驗證，積極鏈結在地農會、合作社與外銷業者，建立具韌性與競爭力的外銷供應鏈，將屏東優質農特產品直送世界各地。

副總統蕭美琴（左一）今到潮州國際包裝加工廠視察，了解集貨、蒸熱檢疫、分級包裝及冷鏈物流等一條龍作業流程。縣長周春米（右二）一路陪同，並說明包裝加工廠規畫。記者劉星君／攝影

副總統蕭美琴（左二）今到潮州國際包裝加工廠視察，了解集貨、蒸熱檢疫、分級包裝及冷鏈物流等一條龍作業流程。縣長周春米（右二）一路陪同，並說明包裝加工廠規畫。記者劉星君／攝影