馬祖藝術島作品入選法國影展 林羿綺盼凱旋上映

甫結束的法國亞爾國際短片影展，第3屆馬祖國際藝術島作品「島上有聲，霧裡有人，夢中有神」獲入選。藝術家林羿綺感謝影展讓馬祖女性戰地故事被看見，盼回馬祖凱旋上映。

人在美國紐約駐村創作的林羿綺今天接受中央社記者電話訪問表示，感謝影展主辦單位邀請，讓橫跨馬祖4個時代女性的戰地故事，能在國際藝術島後持續被世界看見。尤其關於馬祖的紀錄片類型作品本就稀少，樂見透過她的作品，為更多人揭開馬祖神秘面紗。

回憶創作過程，林羿綺感謝策展人陳敬寶北竿人的背景與工作坊，讓她順利找到受訪者，甚至完成當初沒料想到的4代女性故事。許多人在影片中口述的經歷，往往連家人都不知道。因此，作品於藝術島期間在北竿展出時，得到在地不小迴響。

林羿綺說，藝術島的「島上有聲，霧裡有人，夢中有神」作品由3個螢幕組成，穿插播放口述內容與在地風景。為了參加第12屆亞爾國際短片影展，她重新剪接成1支敘事完整的影片，聚焦受訪女性在馬祖的戰地生活經驗。

林羿綺表示，「島上有聲，霧裡有人，夢中有神」短片版本未來除將在她的個展等處播放外，若有適合的時間與場地，希望能帶著重新剪輯的短片到馬祖凱旋上映。至於明年登場的馬祖國際藝術島，她也期待能有機會再回到島嶼創作。

根據馬祖國際藝術島官方網站，「島上有聲，霧裡有人，夢中有神」以北竿10名女性為核心，透過她們的語言與身影，呈現馬祖在漁村、戰地與現代化衝擊下的經歷。從美軍駐島的西化、心戰播音員的回顧，到神靈祈夢與對生命的思索，相互交織成深邃的島嶼圖景。作品展期已結束。