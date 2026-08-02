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蕭副總統參訪屏東國際包裝廠冷鏈物流 116年2月營運

中央社／ 屏東縣2日電

副總統蕭美琴今天參訪屏東縣農業國際化標準包裝加工廠，了解冷鏈物流作業流程，加工廠預計民國116年2月完成點交並投入營運，讓屏東優質農特產品穩健走向世界。

蕭副總統在屏東縣長周春米陪同下，實地了解集貨、蒸熱檢疫、分級包裝及冷鏈物流等一條龍作業流程，同時也聽取簡報；屏東縣農業國際化標準包裝加工廠斥資新台幣13.63億元建置，預計民國116年2月完成點交，後續將委由台灣屏東農業國際運銷股份有限公司投產營運，落實在地農業冷鏈升級。

周春米表示，過去芒果因缺乏在地蒸熱與檢疫設備，農民須遠赴其他縣市處理，不僅增加運輸成本，也提高果品損耗風險，國際包裝廠整合採後處理、檢疫、包裝至出貨一條龍作業流程，未來可涵蓋屏東約50%全年外銷出口量，希望把屏東最好吃的鳳梨、芒果透過制度化檢疫處理及冷鏈包裝外銷，讓農民有更好收益。

屏東縣政府說明，屏東是全台最早出產鳳梨及芒果的重要產區，鳳梨種植面積達3476公頃，約占全台32%，年產量約10萬5000公噸，為全台第一大產區，可外銷鳳梨約1萬公噸；芒果種植面積約4178公頃，位居全台第二大產區，年產量約3萬8000公噸，外銷量約900公噸，顯示屏東果品深受國內外市場青睞。

縣府農業處提及，國際包裝廠占地約1.98公頃，未來營運後，每天最大處理量能可達芒果30公噸、鳳梨100公噸，因具備交通優勢，可有效串連縣內主要果品產區，大幅提升屏東合作社出口量能，並降低農民集貨與運輸成本，未來持續輔導轉型，拓展國際市場，讓屏東優質農特產品穩健走向世界。

屏東 蕭副總統 物流

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