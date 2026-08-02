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九如橋高掛門鎖、機車鎖及名表 高市工務局：尚不妨礙公共安全

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄九如橋欄杆護欄不只掛了鎖頭，還有人放了外型與名表相似的手表。圖／讀者提供
高雄九如橋欄杆護欄不只掛了鎖頭，還有人放了外型與名表相似的手表。圖／讀者提供

高雄市上月31日剛通車的九如橋成為市民關注焦點，除了有人在防護網掛上門鎖及機車大鎖之外，又加入外形神似勞力士名表「綠水鬼」及「黑水鬼」，引發外界關注九如橋會不會成為「許願橋」，以後掛滿各式物品。高市府工務局表示，尚不妨礙公共安全、交通秩序，將整合地方意見後，再辦理後續事宜。

斥資5.6億元興建的九如橋近日爆紅，除了鳥居護欄由紅變白受關注之外，欄杆防護欄先被人掛上鎖頭，昨日又有人掛上疑似勞力士「綠水鬼」及「黑水鬼」兩隻手表，路過民眾嘖嘖稱奇，紛拍照留念。

高市府工務局表示，九如橋欄杆防護網遭民眾附掛手錶、鎖頭等物品為民眾自發性行為，經檢視尚不妨礙公共安全、交通秩序，將整合地方意見後，再辦理後續事宜。

高雄九如橋的欄杆防護網出現鎖頭。圖／讀者提供
高雄九如橋的欄杆防護網出現鎖頭。圖／讀者提供

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