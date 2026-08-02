屏東94歲藝術家陳朝平專書發表 細數術學兼治的藝術人生

高齡94歲陳朝平是屏東重要前輩藝術家，在學術與創作領域開創道路，是台灣少見兼具教育、學術與創作成就的藝術家，縣府文化處今舉行「逆水行舟‧自我實現：陳朝平術學兼治的藝術生涯」新書分享，記錄他身兼藝術教育家、美學研究者與彩墨畫家，一生精彩藝術與學術歷程。

今天新書發表，陳朝平與他擔任教授任教時期的同事、歷屆學生及藝術界好友到場共襄盛舉，現場氣氛溫馨。

陳朝平教授出生於戰亂年代，資源有限環境中成長，始終沒有放棄對知識與藝術的追求。從師範學校畢業擔任小學教師開始，他一步一腳印進修，先後完成英語、教育及藝術教育等高等學位，並歷任大學教授及行政主管，以持續不斷的學習精神突破時代與環境限制，充分展現終身學習的典範。

除了教育與學術研究外，陳朝平融合東方水墨精神與西方繪畫觀念，發展出兼具彩墨意境與現代美學特色的創作風格，他也長年創作古典詩詞，以文學、美術與哲學交融，形成極具個人特色的藝術世界，讓觀者在畫作中感受自然、生命與文化的深刻對話。

「逆水行舟‧自我實現：陳朝平術學兼治的藝術生涯」一書作者黃冬富說，陳朝平教授數十年如一日，以藝術記錄生活，以教育培育人才，更以身教展現文化工作者對社會的責任與使命。他的生命故事，不只是個人成就，更是一段屬於屏東、屬於臺灣的重要文化記憶。

文化處表示，文化藝術的保存不只在於作品，更在於背後的人文精神與時代記憶。屏東縣立美術館肩負典藏、展覽與研究，保存在地藝術家的創作成果，也成為建構地方藝術史的重要平台。此外, 縣府亦積極推動地方藝術家生命史與創作歷程整理及出版，透過文字書寫、影像紀錄與口述訪談，完整保存屏東藝術發展的重要軌跡，為地方藝術史累積珍貴文獻。

高齡94歲陳朝平是屏東重要前輩藝術家，是台灣少見兼具教育、學術與創作成就的藝術家，縣府文化處今舉行「逆水行舟‧自我實現：陳朝平術學兼治的藝術生涯」新書發表。記者劉星君／攝影