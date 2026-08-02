一幅畫一條街 屏東中央商圈策展收藏一甲子城市記憶

藝術家筆下的街景、孩童眼中的街屋，以及青年走讀累積的地方故事，共同拼湊出屏東中央商圈一甲子的生活樣貌。三線路團隊策劃「中央商圈主題策展」，即日起至8月底在屏東美術館展出，透過藝術創作、兒童作品及青年參與成果，邀請民眾從不同世代視角重新閱讀中央商圈，感受街區蘊藏城市記憶與文化底蘊。

策展人趙文俊說，屏東市公所近年持續支持中央商圈活化，讓更多青年種子進入商圈，逐漸成為文化展演與公共參與的重要場域，策展也結合青年發展署屏東青年志工中心推動國際走讀計畫，青年志工透過英語導覽，讓百名外籍學生走進中央商圈。

主辦單位表示，此次策展，從兩種不同視角詮釋中央商圈，街景創作畫家鄭開翔多年來走訪屏東街區累積作品為策展主軸。畫作中的街道、市場、店家與建築，不只是城市風景，更記錄屏東人的生活記憶與時代印象。藝術家畫筆，將日常卻稍縱即逝片刻留存在畫布，讓中央商圈成為可以閱讀城市歷史與人情故事文化地景。

另一條展覽主軸，屏大附設實小師生走訪中央商圈後藝術創作。孩子們以詩句、圖像與符號重新想像街屋與店家，讓熟悉街景充滿童趣與創意。展覽以街屋窗花為背景，讓老建築的文化紋理與孩子的想像交織，展現不同世代觀看同一條街道激盪豐富對話。

「這次展覽不只是藝術策展，更是這幾年深耕陪伴商圈文化的內容」，趙俊文說，團隊透過青年走讀、校園課程、地方文化踏查及國際交流等方式，陪伴青年、孩子與居民重新認識中央商圈，從教育與文化出發，累積地方認同，讓更多人重新發現這片街區的文化價值。

「中央商圈不只是賣東西的地方，而是一座可以用腳閱讀、用故事認識、用文化交流城市客廳」，趙文俊說，透過展覽，收藏城市的時間，也串連不同世代與不同文化之間的情感連結，讓更多人重新走進中央商圈，感受屬於屏東的生活溫度與文化底蘊。

策展結合青年發展署屏東青年志工中心推動國際走讀計畫，青年志工透過英語導覽，帶領百名外籍學生走進中央商圈。圖／屏東青年志工中心提供

策展結合青年發展署屏東青年志工中心推動國際走讀計畫，青年志工透過英語導覽，帶領百名外籍學生走進中央商圈。圖／屏東青年志工中心提供

策展結合青年發展署屏東青年志工中心推動國際走讀計畫，青年志工透過英語導覽，帶領百名外籍學生走進中央商圈。圖／屏東青年志工中心提供