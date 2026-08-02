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牛稠溪科技執法10支監視器揪亂丟垃圾 2年罰264件、裁罰逾60萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市牛稠溪沿岸經常遭不肖民眾亂丟垃圾，屏東縣府環保局遏止亂丟垃圾，近年來在棄置熱區牛稠溪周邊設10支監視器，24小時科技執法，2年多來查獲264件，裁罰金額60多萬元。圖／環保局提供
屏東市牛稠溪沿岸經常遭不肖民眾亂丟垃圾，屏東縣府環保局遏止亂丟垃圾，近年來在棄置熱區牛稠溪周邊設10支監視器，24小時科技執法，2年多來查獲264件，裁罰金額60多萬元。圖／環保局提供

屏東市牛稠溪沿岸經常遭不肖民眾亂丟垃圾，影響環境衛生與景觀，屏東縣府環保局遏止亂丟垃圾，近年來在棄置熱區牛稠溪周邊設10支監視器，24小時科技執法，2年多來查獲264件，裁罰金額60多萬元。

屏東市郊牛稠溪沿岸是亂丟垃圾的熱點，屏東縣政府水利處為主管機關，長期派人並動用重型機具定期清理河道與沿岸，維護水岸通暢與整潔；環保局採主動打擊精神，安排稽查人員在平日、假日及夜間不定期突襲巡查，嚴懲違規行為。

為突破人力巡查時間與空間限制，環保局在牛稠溪沿岸棄置熱區裝設10支監視器，24小時無死角的「科技執法」，2年來針對牛稠溪任意棄置垃圾違規行為，環保局開出264件罰單，裁罰總金額達60萬餘元，駕車、騎車或隨手甩拋垃圾，皆在監視器畫面下無所遁形。

環保局1日號召在地社區環保志工，到牛稠溪沿岸舉辦「低碳健走淨堤趣」，30名環保志工與環保局人員參與，共清理147公斤垃圾，實際行動守護家園水岸，除了撿垃圾也達到健走運動，一個上午走近一萬步。清出垃圾多以家用垃圾、瓶瓶罐罐、鞭炮紙箱、煙蒂等。

環保局表示，美麗水岸環境需大家維護。除了政府執法與清理，熱情邀請牛稠溪沿岸社區居民加入「牛稠溪巡守環保志工」行列，凡有意願加入環保志工服務的民眾，歡迎洽詢屏東縣政府環保局綜合企劃科（08-7351911分機306），公私協力，將牛稠溪打造宜居、親水優質水岸空間。

環保局也嚴正呼籲，少數缺乏公德心民眾切勿抱持僥倖心態。凡經查獲任意棄置廢棄物者，將依據廢棄物清理法處罰1200元以上10萬元以下罰鍰；若情節嚴重涉及非法清除處理、回填廢棄物等刑事案件者，更將直接移送司法機關偵辦，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1500 萬元以下罰金，切勿以身試法。

環保局號召環保志工到牛稠溪沿岸舉辦「低碳健走淨堤趣」，30名環保志工與環保局人員參與，共清理147公斤垃圾，清出的垃圾多以家用垃圾、瓶瓶罐罐、鞭炮紙箱、煙蒂等。圖／環保局提供
環保局號召環保志工到牛稠溪沿岸舉辦「低碳健走淨堤趣」，30名環保志工與環保局人員參與，共清理147公斤垃圾，清出的垃圾多以家用垃圾、瓶瓶罐罐、鞭炮紙箱、煙蒂等。圖／環保局提供

環保局號召環保志工到牛稠溪沿岸舉辦「低碳健走淨堤趣」，30名環保志工與環保局人員參與，共清理147公斤垃圾，清出的垃圾多以家用垃圾、瓶瓶罐罐、鞭炮紙箱、煙蒂等。圖／環保局提供
環保局號召環保志工到牛稠溪沿岸舉辦「低碳健走淨堤趣」，30名環保志工與環保局人員參與，共清理147公斤垃圾，清出的垃圾多以家用垃圾、瓶瓶罐罐、鞭炮紙箱、煙蒂等。圖／環保局提供

牛稠溪沿岸過去經常遭亂丟垃圾，屏東縣府水利處是主管機關，長期派人並動用重型機具定期清理河道與沿岸，維護水岸通暢與整潔。圖／屏東縣府環保局提供
牛稠溪沿岸過去經常遭亂丟垃圾，屏東縣府水利處是主管機關，長期派人並動用重型機具定期清理河道與沿岸，維護水岸通暢與整潔。圖／屏東縣府環保局提供

環保局號召環保志工到牛稠溪沿岸舉辦「低碳健走淨堤趣」，30名環保志工與環保局人員參與，共清理147公斤垃圾，清出的垃圾多以家用垃圾、瓶瓶罐罐、鞭炮紙箱、煙蒂等。圖／環保局提供
環保局號召環保志工到牛稠溪沿岸舉辦「低碳健走淨堤趣」，30名環保志工與環保局人員參與，共清理147公斤垃圾，清出的垃圾多以家用垃圾、瓶瓶罐罐、鞭炮紙箱、煙蒂等。圖／環保局提供

環保局號召環保志工到牛稠溪沿岸舉辦「低碳健走淨堤趣」，30名環保志工與環保局人員參與，共清理147公斤垃圾，清出的垃圾多以家用垃圾、瓶瓶罐罐、鞭炮紙箱、煙蒂等。圖／環保局提供
環保局號召環保志工到牛稠溪沿岸舉辦「低碳健走淨堤趣」，30名環保志工與環保局人員參與，共清理147公斤垃圾，清出的垃圾多以家用垃圾、瓶瓶罐罐、鞭炮紙箱、煙蒂等。圖／環保局提供

屏東縣府環保局遏止亂丟垃圾，近年來在棄置熱區牛稠溪周邊設10支監視器，24小時科技執法，2年多來查獲264件，裁罰金額60多萬元。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣府環保局遏止亂丟垃圾，近年來在棄置熱區牛稠溪周邊設10支監視器，24小時科技執法，2年多來查獲264件，裁罰金額60多萬元。圖／屏東縣府環保局提供

環保局號召環保志工到牛稠溪沿岸舉辦「低碳健走淨堤趣」，30名環保志工與環保局人員參與，共清理147公斤垃圾，清出的垃圾多以家用垃圾、瓶瓶罐罐、鞭炮紙箱、煙蒂等。圖／環保局提供
環保局號召環保志工到牛稠溪沿岸舉辦「低碳健走淨堤趣」，30名環保志工與環保局人員參與，共清理147公斤垃圾，清出的垃圾多以家用垃圾、瓶瓶罐罐、鞭炮紙箱、煙蒂等。圖／環保局提供

屏東縣府環保局遏止亂丟垃圾，近年來在棄置熱區牛稠溪周邊設10支監視器，24小時科技執法，2年多來查獲264件，裁罰金額60多萬元。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣府環保局遏止亂丟垃圾，近年來在棄置熱區牛稠溪周邊設10支監視器，24小時科技執法，2年多來查獲264件，裁罰金額60多萬元。圖／屏東縣府環保局提供

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