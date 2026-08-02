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高雄九如橋欄杆爭議 網以泡麵上必印「13字」狠酸批怎沒人負責？

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄九如橋加裝的鐵絲網昨晚出現被人掛上疑似勞力士「綠水鬼」名表。記者劉學聖／攝影
高雄九如橋加裝的鐵絲網昨晚出現被人掛上疑似勞力士「綠水鬼」名表。記者劉學聖／攝影

高雄市九如橋前天通車，從通車前的「鳥居護欄」爭議話題不斷，到昨晚欄杆被人掛上勞力士綠水鬼手表及「未來鎖」；市長陳其邁坦言「漏氣」、「不美觀」，工務局則輕描淡寫「已逐一盤點檢討」，讓網友用泡麵上必印的13字狠酸「照片僅供參考，產品以實物為準」，質疑怎沒人為此負責？

九如橋通車前風波不斷。工程初期，護欄採鮮紅色設計，因整體造型極似日式「鳥居」，引發爭議，工務局新建工程處為弭平爭議，搶在通車前夕趕工將原本的紅護欄漆為白色又加裝上鐵絲護欄，才順利通車。

鳥居護欄爭議不斷，昨晚有民眾直擊，剛通車的九如橋護欄上不僅被掛上粗獷的「機車鎖」，甚至還出現一支要價不斐的「勞力士綠水鬼」名表，吸引民眾朝聖，還有員警到場站崗。

有網友昨在網路社群Threads貼文，質疑九如橋的工程品質「高雄人的錢，最後買到一場笑話？」貼文有逾1400人按讚。

有網友回應原PO指，「沒有任何人出來為此負責，彷彿一場誤會而已」、「為什麼完工的橋跟原先的差這麼多？都沒人要出來說明變更設計的原因」。

有網友則狠酸「蓋成一個墓碑橋」、「照片僅供參考、產品以實物為準」。

市議員陳美雅指出，九如橋通車是地方期待已久的建設，但通車只是開始，通車後並未讓地方疑慮完全消除，更重要的是否符合原先規畫、安全需求與居民期待，市府應公開說明工程設計變更、施工過程及驗收相關資訊，讓市民了解工程品質是否受到妥善把關及周邊道路改善後的排水問題；此外，後續工程品質、交通安全、周邊照明及排水問題，都須持續追蹤監督。

高雄市耗資約5.67億元改建的九如橋上月底通車，原有紅色鳥居欄杆全部漆成白色。記者劉學聖／攝影
高雄市耗資約5.67億元改建的九如橋上月底通車，原有紅色鳥居欄杆全部漆成白色。記者劉學聖／攝影

高雄市耗資約5.67億元改建的九如橋上月底通車，原有紅色鳥居欄杆因引發爭議，通車時已全部漆成白色。記者劉學聖／攝影
高雄市耗資約5.67億元改建的九如橋上月底通車，原有紅色鳥居欄杆因引發爭議，通車時已全部漆成白色。記者劉學聖／攝影

高雄市耗資約5.67億元改建的九如橋上月底通車，通車前後爭議不斷。記者劉學聖／攝影
高雄市耗資約5.67億元改建的九如橋上月底通車，通車前後爭議不斷。記者劉學聖／攝影

高雄 泡麵 陳其邁

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