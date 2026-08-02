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高雄「台日大港水果祭」人氣爆棚 熊本震災應援牆出現滿滿暖心留言

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
第三屆台日大港水果祭人氣爆棚，熊本應援牆出現滿滿暖心留言。圖／行國處提供
第三屆台日大港水果祭人氣爆棚，熊本應援牆出現滿滿暖心留言。圖／行國處提供

高雄「台日大港水果祭」活動今天進入第二天，今年高雄市府擴大邀集日本城市參與，福岡縣北九州、靜岡縣沼津市、新潟縣佐渡市、青森縣陸奧市等地加入，吸引滿滿人潮。熊本縣市受強震影響臨時缺席，現場應援牆幾乎被「熊本加油」四個字的留言所填滿，祝福將會在活動結束後寄往熊本災區。

2026台日大港水果祭1日起在高雄流行音樂中心海風廣場登場，百攤台日水果、美食及品牌市集從下午一路熱鬧至晚間，三重縣、千葉縣、秋田縣、沖繩縣及茨城縣笠間市等地參展，帶來豐富的地方物產與文化特色。

行國處表示，今天是活動最後一天，超人氣吉祥物蜜柑與島根貓將首度同台，青農講座則由高雄青農游雅淳及六龜山茶故事館創辦人湯嘉富到場分享。此外，日本創作歌手山元聰將連兩日登台，晚間更有日本金曲級演奏組合東京中央線及人氣樂團芒果醬演出。

受地震影響，熊本縣市無法參與此次活動，高市府與日本台灣交流協會改設「熊本應援攤位」，現場布置應援背板給民眾留言，不分男女老幼，幾乎全是寫下「熊本加油」四個字，還有人寫「我愛熊本」、「高雄與你同在」、「朋友有難、台灣一定挺」、「希望早日復原」等暖心文字。

行政暨國際處長張硯卿說，台日大港水果祭已成為高雄夏季最具代表性的台日交流活動，今年雖然熊本因地震無法來台，但市民朋友踴躍在應援牆留下祝福，充分展現台灣人的溫暖與台日長久累積的深厚情誼。

主辦單位表示，活動結束後，對於熊本的祝福都將寄往熊本，跨海傳送高雄的溫暖，展現台日城市相互扶持的深厚情誼。

第三屆台日大港水果祭設置熊本地震應援攤位，應援牆面出現滿滿的暖心留言。圖／行國處提供
第三屆台日大港水果祭設置熊本地震應援攤位，應援牆面出現滿滿的暖心留言。圖／行國處提供

「台日大港水果祭」設置百攤台日水果、美食及品牌市集，從下午一路熱鬧至晚間。圖／行國處提供
「台日大港水果祭」設置百攤台日水果、美食及品牌市集，從下午一路熱鬧至晚間。圖／行國處提供

「台日大港水果祭」設置百攤台日水果、美食及品牌市集，從下午一路熱鬧至晚間。圖／行國處提供
「台日大港水果祭」設置百攤台日水果、美食及品牌市集，從下午一路熱鬧至晚間。圖／行國處提供

第三屆台日大港水果祭在高流海風廣場舉辦兩天，昨日吸引滿滿人潮。圖／行國處提供
第三屆台日大港水果祭在高流海風廣場舉辦兩天，昨日吸引滿滿人潮。圖／行國處提供

熊本 台日 水果

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