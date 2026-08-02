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空拍看台灣／巨型鯨魚風箏升空 旗津風箏節將海底世界搬上天空

攝影中心／ 記者劉學聖／高雄即時報導
高雄旗津風箏節已連續舉辦5年，逐漸成為高雄暑假最具代表性的觀光品牌之一，活動以大型造型風箏展演為主軸，每年都吸引大批親子家庭及外地遊客前往，享受海風、沙灘與夏日嘉年華的魅力。記者劉學聖／攝影
高雄旗津風箏節已連續舉辦5年，逐漸成為高雄暑假最具代表性的觀光品牌之一，活動以大型造型風箏展演為主軸，每年都吸引大批親子家庭及外地遊客前往，享受海風、沙灘與夏日嘉年華的魅力。記者劉學聖／攝影

高雄旗津風箏節自2022年首辦以來已連續舉辦5年，逐漸成為高雄暑假最具代表性的觀光品牌之一。活動以大型造型風箏展演為主軸，結合氣墊水樂園、親子互動及夜間表演，每年都吸引大批親子家庭及外地遊客前往，享受海風、沙灘與夏日嘉年華的魅力。

主辦單位表示今年活動以海洋為主題，最大亮點是全台首度亮相、長達35公尺的巨型鯨魚風箏，搭配章魚、海龜、魟魚等大型海洋生物風箏同場展演，將海底世界搬上天空。即使風力不足，部分大型風箏無法完全展開，仍吸引不少遊客駐足拍照，也成為攝影愛好者追逐的熱門畫面。除白天安排大型造型風箏展演外，晚間還有夜光風箏、火舞及音樂演出，打造從白天到夜晚皆精彩的海岸嘉年華。活動現場除有鯨魚風箏外，還有章魚、海龜、魟魚及各式海洋生物造型風箏輪番升空，在藍天與海景襯托下格外壯觀，也吸引不少攝影愛好者到場取景。

到現場參加的民眾表示，旗津海風穩定，十分適合放風箏，加上免費戲水設施及精彩表演，大人小孩都能盡情玩樂，是暑假不可錯過的親子活動。觀光局表示旗津風箏節近年持續擴大舉辦，除了保留大型風箏展演特色，也不斷加入親子遊憩與夜間演出元素，打造全台少數能從白天一路玩到夜晚的風箏嘉年華，不僅帶動旗津觀光，也讓活動逐步建立暑假必遊品牌形象。

高雄旗津風箏節已連續舉辦5年，逐漸成為高雄暑假最具代表性的觀光品牌之一，活動以大型造型風箏展演為主軸，每年都吸引大批親子家庭及外地遊客前往，享受海風、沙灘與夏日嘉年華的魅力。記者劉學聖／攝影
高雄旗津風箏節已連續舉辦5年，逐漸成為高雄暑假最具代表性的觀光品牌之一，活動以大型造型風箏展演為主軸，每年都吸引大批親子家庭及外地遊客前往，享受海風、沙灘與夏日嘉年華的魅力。記者劉學聖／攝影

高雄旗津風箏節已連續舉辦5年，逐漸成為高雄暑假最具代表性的觀光品牌之一，活動以大型造型風箏展演為主軸，每年都吸引大批親子家庭及外地遊客前往，享受海風、沙灘與夏日嘉年華的魅力。記者劉學聖／攝影
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