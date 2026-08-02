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高雄大林蒲遷村安置地19處路沖 居民轟規畫草率「愈遷愈頭痛」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
大林蒲遷村安置地街廓設計引發爭議。圖／高雄市政府提供
大林蒲遷村安置地街廓設計引發爭議。圖／高雄市政府提供

大林蒲遷村安置地道路工程陸續展開，卻引發街廓規畫爭議，居民發現部分街廓狹長且配置不對稱，恐形成大量「路沖地」，影響居住安全與房產價值。另外，小坪數基地因街廓過深、地形受限，難規畫方正住宅，要求市府協議價購及選地作業前能廣納地方意見，重新檢討街廓配置，兼顧居住需求與公平性。

都發局表示，因應多數小地主在「一坪換一坪」後皆能申請建築，共增設廿八條都市計畫道路，道路工程今年六月動工後依計畫施工中。至於居民擔心抽到路沖土地，因遷村配地是採公開抽籤、地主自行選擇街廓方式辦理，地主可依抽籤順序自行選配土地，若有路沖考量，可優先選擇非路沖基地，並非一定會分配到路沖土地。

大林蒲遷村案進入協議價構階段，不少居民陸續收到通知，將邁入選地程序，但街廓配置圖曝光後，第四、五、六區等街廓出現不少道路正對住宅基地、即俗稱「路沖」位置，加上街廓配置不對稱、部分基地狹長，擔心影響居住品質及未來房屋規畫。

鳳興里長洪富賢說，一般人買房、蓋房最忌諱路沖宅，除風水考量，也擔心影響家運及未來土地價值。但大林蒲安置地街廓規畫出現大量路沖現象。他嘆，市府事前未充分徵詢地方意見，未舉辦公聽會或說明會，遷村已很無奈，如今整體規畫草率紊亂，讓居民難以接受。

議員陳麗娜認為安置地除有路沖疑慮外，不少住戶土地僅十多坪，街廓過深，小基地將來蓋屋易成狹長格局，影響居住品質，建議改採井字型道路規畫，增加不同深淺的街廓，讓不同坪數地主都有適合的選擇。議員黃彥毓說，安置地共有十九處位於「路沖」位置，已要求市府選配前清楚標示路沖位置、道路配置及後續處理方式，讓居民充分了解後再選地。

「大家不是反對遷村，是希望住得安心。」住大林蒲的「要健康婆婆媽媽團」團長洪秀菊說，地方從街廓圖公布後便不斷反映路沖問題，卻始終等不到市府回應，讓人有種「狗吠火車」無力感，遷村愈遷愈頭痛、愈煩惱。

大林蒲遷村 都市計畫 坪數 高雄 風水

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