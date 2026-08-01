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影／勞力士再+1！九如橋護欄掀話題 現場多一隻「黑水鬼」接棒
高雄市九如橋才剛完成通車，護欄話題持續延燒。繼通車前「鳥居護欄」爭議，以及署名「未來鎖」事件後，今天傍晚橋上再度出現引發討論的新插曲，有民眾發現護欄上被鎖上疑似勞力士「綠水鬼」名表，隨後晚上九點多一名短髮民眾趁沒人注意又鎖上一隻另一隻「黑水鬼」錶款，讓路過民眾議論紛紛，紛紛拿起手機拍攝
據了解，九如橋通車前夕，高雄市議員白喬茵前往現場會勘時，發現護欄上出現一顆署名「高雄市議長康裕成、7／31」的「未來鎖」，照片曝光後引發網路熱烈討論。
正式通車後，護欄上的「掛物」話題並未停止。昨晚有民眾經過時發現，原本簡約白色護欄上，除了一只大型機車鎖外，還出現一只綠色錶盤手表，外觀疑似知名精品品牌勞力士熱門款「綠水鬼」，吸引不少民眾停留觀看並拍照。晚間現場再傳出新變化，記者目擊一名短髮男子靠近護欄，疑似將原先掛上的手表取下，隨後護欄上又出現另一只黑色錶款，外型疑似俗稱「黑水鬼」的勞力士款式。相關畫面在社群平台流傳後，再度引發網友討論。
不過，目前相關手表真偽、來源均尚待確認。警方獲報後也派員到場關注現場狀況，維持秩序並避免民眾任意取走物品。
九如橋自施工階段起便受到外界關注，原先護欄採鮮紅色設計，因外型被部分民眾認為類似日本神社「鳥居」，引發景觀設計討論。高雄市工務局新建工程處為回應地方意見，通車前將護欄調整為白色，並完成相關工程。
沒想到護欄改色後，反而成為民眾創意發揮的新焦點，從署名鎖、機車鎖到疑似高價名表接連登場，讓九如橋在肩負交通功能之外，也意外成為近期城市話題景點。
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