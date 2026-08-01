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高雄九如橋又現奇觀…護欄出現「勞力士綠水鬼」！網笑：是A貨嗎

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄九如橋出現疑似勞力士「綠水鬼」名表，吸引民眾圍觀。記者劉學聖／攝影
高雄九如橋出現疑似勞力士「綠水鬼」名表，吸引民眾圍觀。記者劉學聖／攝影

高雄市九如橋昨天才剛舉行通車典禮，未料這座話題不斷的新橋，從通車前的「鳥居護欄」爭議到「未來鎖」風波，如今再爆新插曲，今晚有民眾直擊，剛換成白色的護欄上不僅被掛上粗獷的「機車鎖」，甚至還出現一支要價不斐的「勞力士綠水鬼」名表，吸引民眾朝聖，還有員警到場站崗，另類景觀迅速引發熱議。

據了解，國民黨高雄市議員白喬茵於通車前夕，前天30日前往九如橋現場會勘時，就曾發現護欄上出現一顆署名高雄市議長「康裕成、7/31」的「未來鎖」，在網路掀起一波討論。

沒想到正式通車後，護欄上的「掛物」強度再次升級。

今天晚間有民眾經過時驚見，護欄上除了出現防盜用的機車大鎖外，竟然還硬生生被鎖上了一支號稱知名奢華品牌、俗稱「綠水鬼」的勞力士手表，吸睛畫面被拍照上傳後，迅速在社群平台引發熱烈討論，不少網友更笑要趕快去現場將「螺雷」幹走，但轄區員警更已到場「站崗」，民眾遠觀沒人敢上前拿取。

事實上，九如橋在通車前就已經風波不斷。工程初期，該橋護欄因採用鮮紅色設計，被地方民代與民眾質疑整體造型極似日式「鳥居」，引發美學與在地風格的強烈論戰，高雄市政府工務局新建工程處為弭平爭議，趕在通車前夕緊急派員趕工，將原本的紅色護欄全面改漆為簡約白色，才順利通車。

未料，護欄改塗白色後，又加裝上鐵絲護欄，反而成為民眾掛鎖的標的，從民代爆料的署名鎖、機車大鎖到昂貴名表，短短幾天內接連登場，讓這座新開通的交通要道演變成另類的爆紅景點。

高雄九如橋出現民眾「上鎖」，成另類網紅景點。圖／民眾提供
高雄九如橋出現民眾「上鎖」，成另類網紅景點。圖／民眾提供

高雄九如橋出現民眾拿機車大鎖「上鎖」。圖／民眾提供
高雄九如橋出現民眾拿機車大鎖「上鎖」。圖／民眾提供

高雄九如橋出現疑似勞力士「綠水鬼」名表，吸引民眾圍觀。記者劉學聖／攝影
高雄九如橋出現疑似勞力士「綠水鬼」名表，吸引民眾圍觀。記者劉學聖／攝影

高雄九如橋出現疑似勞力士「綠水鬼」名表，吸引民眾圍觀。記者劉學聖／攝影
高雄九如橋出現疑似勞力士「綠水鬼」名表，吸引民眾圍觀。記者劉學聖／攝影

高雄 白喬茵 康裕成 勞力士

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