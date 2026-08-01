快訊

AI將引爆新瓶頸？這家公司說「會比記憶體還大條」

盧秀燕卸任市長後秒備戰2028？鄭照新回「一句話」 全場秒懂了

聽新聞
0:00 / 0:00

旗津風箏節登場巨型鯨魚風箏升空 吸引大批親子追風戲水

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄暑假人氣活動「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天在旗津海水浴場熱鬧登場，許多巨型風箏升空，隨著海風悠游天際，成為全場焦點。記者劉學聖／攝影
高雄暑假人氣活動「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天在旗津海水浴場熱鬧登場，許多巨型風箏升空，隨著海風悠游天際，成為全場焦點。記者劉學聖／攝影

高雄暑假人氣活動「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天在旗津海水浴場熱鬧登場，現場展演多款大型海洋主題風箏，其中全台首度亮相、長達35公尺的巨型鯨魚風箏升空，隨著海風悠游天際，成為全場焦點，雖然今天風力不強許多大型風箏無法高飛，還是吸引大批民眾駐足拍照，不少家長帶著孩子追逐風箏、戲水消暑，現場洋溢濃濃暑假氛圍。

高雄市觀光局表示，今年風箏節結合風箏展演與氣墊水樂園，規劃多座大型戲水設施免費開放，讓親子在炎炎夏日享受沁涼樂趣。除白天安排大型造型風箏展演外，晚間還有夜光風箏、火舞及音樂演出，打造從白天到夜晚皆精彩的海岸嘉年華。活動現場除有鯨魚風箏外，還有章魚、海龜、魟魚及各式海洋生物造型風箏輪番升空，在藍天與海景襯托下格外壯觀，也吸引不少攝影愛好者到場取景。許多遊客表示，旗津海風穩定，十分適合放風箏，加上免費戲水設施及精彩表演，大人小孩都能盡情玩樂，是暑假不可錯過的親子活動。「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」活動將持續至8月2日，民眾白天可欣賞大型風箏翱翔天際，夜晚則可觀賞夜光風箏及精彩表演，感受旗津夏日海岸的迷人魅力，觀光局鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往，避開車潮與停車問題。

高雄暑假人氣活動「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天在旗津海水浴場熱鬧登場，許多巨型風箏升空，隨著海風悠游天際，成為全場焦點。記者劉學聖／攝影
高雄暑假人氣活動「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天在旗津海水浴場熱鬧登場，許多巨型風箏升空，隨著海風悠游天際，成為全場焦點。記者劉學聖／攝影

高雄暑假人氣活動「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天在旗津海水浴場熱鬧登場，許多巨型風箏升空，隨著海風悠游天際，成為全場焦點。記者劉學聖／攝影
高雄暑假人氣活動「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天在旗津海水浴場熱鬧登場，許多巨型風箏升空，隨著海風悠游天際，成為全場焦點。記者劉學聖／攝影

高雄暑假人氣活動「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天在旗津海水浴場熱鬧登場，許多巨型風箏升空，隨著海風悠游天際，成為全場焦點。記者劉學聖／攝影
高雄暑假人氣活動「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天在旗津海水浴場熱鬧登場，許多巨型風箏升空，隨著海風悠游天際，成為全場焦點。記者劉學聖／攝影

高雄暑假人氣活動「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天在旗津海水浴場熱鬧登場，許多巨型風箏升空，隨著海風悠游天際，成為全場焦點。記者劉學聖／攝影
高雄暑假人氣活動「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天在旗津海水浴場熱鬧登場，許多巨型風箏升空，隨著海風悠游天際，成為全場焦點。記者劉學聖／攝影

高雄暑假人氣活動「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天在旗津海水浴場熱鬧登場，許多巨型風箏升空，隨著海風悠游天際，成為全場焦點。記者劉學聖／攝影
高雄暑假人氣活動「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天在旗津海水浴場熱鬧登場，許多巨型風箏升空，隨著海風悠游天際，成為全場焦點。記者劉學聖／攝影

高雄暑假人氣活動「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天在旗津海水浴場熱鬧登場，許多巨型風箏升空，隨著海風悠游天際，成為全場焦點。記者劉學聖／攝影
高雄暑假人氣活動「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天在旗津海水浴場熱鬧登場，許多巨型風箏升空，隨著海風悠游天際，成為全場焦點。記者劉學聖／攝影

高雄暑假人氣活動「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天在旗津海水浴場熱鬧登場，現場還有熱鬧的水樂園吸引親子前來。記者劉學聖／攝影
高雄暑假人氣活動「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天在旗津海水浴場熱鬧登場，現場還有熱鬧的水樂園吸引親子前來。記者劉學聖／攝影

風箏節 風箏 鯨魚

延伸閱讀

「2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽」 結合珍珠海岸音樂季籃下開戰

海豚秀BYE BYE！花蓮海洋公園轉型守護基地 探索體驗海豚日常

籃球／第十屆桃園盃3x3賽登場 結合珍珠海岸音樂季籃下開戰

竹東客家流行音樂親子活動今登場 郭遠彰：讓客家文化走入生活

相關新聞

失智人口逼近40萬人 林沛祥籲推專法：不能等海嘯來了再手忙腳亂

台灣正邁入超高齡社會，失智人口逼近40萬人，民團倡議必須推動專法訂立。國民黨立委齊聲呼籲，失智不同於一般失能，涉及醫療與司法等跨部會整合，光靠「長照3.0」絕不夠，政府應摒棄消極態度，儘速推動「失智症基本法」以提供完整保障。

最溫暖的相逢！金門家扶成果展登場 認養人見證孩子蛻變

金門家扶中心今舉辦「守鱟幸扶 再龜來」成果展暨認養人相見歡活動，一樓大廳一早就洋溢溫馨氣氛，牆上一張張照片、一件件孩子親手完成的作品，記錄著陪伴的足跡，也迎來許多久未謀面的認養人與孩子首次相見。從書信往來到面對面交流，不少人一見面便露出燦爛笑容，現場充滿感動與歡笑。

屏東東港鎮代會主席陳春朝盼披綠袍參選鎮長 「三腳督」選戰激烈

屏東縣東港鎮代會主席陳春朝今天宣布參加年底東港鎮長選舉，現場湧進千餘名民眾相挺，氣氛熱烈。日前國民黨已徵召前東港鎮代洪志明參選，加上現任鎮長黃禎祥尋求連任，三強爭霸讓選情更加詭譎。

從養家到顧家都第一名 金門32位模範父親、新好爸爸站上榮耀舞台

選在父親節前夕，金門縣政府今天上午在金湖飯店舉辦115年度父親節表揚活動，由縣長陳福海頒獎，公開表揚全縣16位模範父親及16位新好爸爸，向長年默默為家庭付出的父親們致敬，也提前祝福全天下爸爸父親節快樂。

讀書改變命運 金門翁氏家族豪捐20萬助家扶新鮮人圓大學夢

金門翁氏文明家族聯誼會今天捐贈20萬元給金門家扶中心，響應「大專新鮮人獎助學金計畫」，希望協助即將離鄉赴台求學的弱勢學生，減輕學費、住宿及生活開銷壓力，讓孩子不用因經濟困境放棄升學機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。