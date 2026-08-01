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旗津風箏節登場巨型鯨魚風箏升空 吸引大批親子追風戲水
高雄暑假人氣活動「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今天在旗津海水浴場熱鬧登場，現場展演多款大型海洋主題風箏，其中全台首度亮相、長達35公尺的巨型鯨魚風箏升空，隨著海風悠游天際，成為全場焦點，雖然今天風力不強許多大型風箏無法高飛，還是吸引大批民眾駐足拍照，不少家長帶著孩子追逐風箏、戲水消暑，現場洋溢濃濃暑假氛圍。
高雄市觀光局表示，今年風箏節結合風箏展演與氣墊水樂園，規劃多座大型戲水設施免費開放，讓親子在炎炎夏日享受沁涼樂趣。除白天安排大型造型風箏展演外，晚間還有夜光風箏、火舞及音樂演出，打造從白天到夜晚皆精彩的海岸嘉年華。活動現場除有鯨魚風箏外，還有章魚、海龜、魟魚及各式海洋生物造型風箏輪番升空，在藍天與海景襯托下格外壯觀，也吸引不少攝影愛好者到場取景。許多遊客表示，旗津海風穩定，十分適合放風箏，加上免費戲水設施及精彩表演，大人小孩都能盡情玩樂，是暑假不可錯過的親子活動。「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」活動將持續至8月2日，民眾白天可欣賞大型風箏翱翔天際，夜晚則可觀賞夜光風箏及精彩表演，感受旗津夏日海岸的迷人魅力，觀光局鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往，避開車潮與停車問題。
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