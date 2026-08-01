旗津風箏節登場巨型鯨魚風箏升空 吸引大批親子追風戲水

金門家扶中心今舉辦「守鱟幸扶 再龜來」成果展暨認養人相見歡活動，一樓大廳一早就洋溢溫馨氣氛，牆上一張張照片、一件件孩子親手完成的作品，記錄著陪伴的足跡，也迎來許多久未謀面的認養人與孩子首次相見。從書信往來到面對面交流，不少人一見面便露出燦爛笑容，現場充滿感動與歡笑。

2026-08-01 17:25