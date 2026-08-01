最溫暖的相逢！金門家扶成果展登場 認養人見證孩子蛻變

金門家扶中心今舉辦「守鱟幸扶 再龜來」成果展暨認養人相見歡活動，一樓大廳一早就洋溢溫馨氣氛，牆上一張張照片、一件件孩子親手完成的作品，記錄著陪伴的足跡，也迎來許多久未謀面的認養人與孩子首次相見。從書信往來到面對面交流，不少人一見面便露出燦爛笑容，現場充滿感動與歡笑。

活動由家扶木箱鼓才藝隊率先登場，整齊有力的鼓聲炒熱全場氣氛，孩子們站上舞台毫不怯場，自信揮灑節奏，贏得滿堂掌聲。接著由少年展力方案青少年帶來吉他演出，溫暖的歌聲與旋律，彷彿唱出一路走來的感謝，也讓台下不少認養人拿起手機，記錄這難得的一刻。

今年成果展以「守鱟幸扶 再龜來」為主題，結合金門代表性的鱟與海龜意象，象徵守護、陪伴與希望延續。家扶中心把一樓大廳布置成小型展館，透過照片、文字、手作作品及成果紀錄，呈現兒童啟力、少年展力、課業輔導班、才藝培育及社區服務等多元方案成果，讓外界看見孩子一步步累積自信、發掘潛能的成長軌跡。

除了欣賞成果，最令人期待的就是「認養人相見歡」。平時只能透過書信互相關心的認養人與孩子，今天終於有機會坐下來聊天、分享近況，一起拍攝拍立得留下紀念，還攜手完成夜燈及相框DIY。原本存在信紙上的祝福，化為真實的陪伴，也讓彼此留下難忘回憶。

金門家扶中心主任洪依帆表示，家扶提供的不只是經濟扶助，更希望陪伴孩子在人生每個重要階段建立自信、培養能力，幫助他們穩定成長。透過成果展，希望讓認養人及社會大眾看見，每一份支持都沒有白費，而是在孩子生命中一點一滴累積成改變的力量；相見歡則讓原本透過文字維繫的情誼，有了真實互動與交流，也讓陪伴更有溫度。

洪依帆也感謝所有長期支持家扶的認養人及社會善心人士，因為有大家持續伸出援手，才能讓更多孩子安心學習、勇敢追夢，朝自己的目標一步步前進。

家扶中心指出，「守鱟幸扶 再龜來」成果展即日起展至8月20日，在金門家扶中心一樓大廳開放參觀，民眾可利用周一至周六上班時間前往參觀，除欣賞孩子們的學習成果，只要完成現場指定互動，還能獲得課輔班孩子設計的療癒小卡及限量小禮物，邀請民眾走進展場，看見陪伴帶來的改變，也感受孩子成長背後最真摯的力量。

金門家扶中心今天舉辦「守鱟幸扶 再龜來」成果展暨認養人相見歡活動，讓許多久未謀面的認養人與孩子首次相見。圖／民眾提供