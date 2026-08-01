快訊

美伊戰爭還沒打完…中油宣布汽柴油、桶裝瓦斯全凍漲 合計吸收162.7億元

中聯隱匿致癌油…消息走漏才「不得不」通報 法官曝：台糖5月已通報

貢寮3人被大浪捲外海 幸都有浮具卡礁岩海巡安全救回

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東東港鎮代會主席陳春朝盼披綠袍參選鎮長 「三腳督」選戰激烈

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣東港鎮代會主席陳春朝今天舉辦記者會宣布參加年底東港鎮長選舉。記者潘奕言／攝影
屏東縣東港鎮代會主席陳春朝今天舉辦記者會宣布參加年底東港鎮長選舉。記者潘奕言／攝影

屏東縣東港鎮代會主席陳春朝今天宣布參加年底東港鎮長選舉，現場湧進千餘名民眾相挺，氣氛熱烈。日前國民黨已徵召前東港鎮代洪志明參選，加上現任鎮長黃禎祥尋求連任，三強爭霸讓選情更加詭譎。

東港基本盤綠大於藍，長期都由民進黨籍人士當鎮長。2022年泛綠分裂，黃禎祥脫黨以無黨籍身分參選，打敗民進黨提名的對手林漢丑順利當選。今年底選舉黃仍以無黨籍身分尋求連任，綠營遲遲未提名人選也無人表態出馬，藍營日前突襲徵召洪志明出征後士氣大振，讓綠營基層十分焦慮。

陳春朝眼看綠營竟無人參選，決定自己出馬，他說，「真的看不下去了！」他是忠貞民進黨員，服務地方40多年，20年來東港一直是綠色執政，這次不能沒有人代表民進黨，所以選擇轉戰鎮長。

陳春朝表示，已發函希望縣黨部徵召或報准他參選。縣黨部表示，當時辦理提名作業程序時陳春朝並未依規定辦理登記，現若要徵召或報准，依規定要報請執委會討論，再決定是否徵召、補提名、或不提名。

今天記者會湧進千餘名民眾到場相挺，陳春朝表示，鎮公所已空轉3年多，為了東港發展，加上許多鄉親勸進，他才決心參選鎮長。有人說他已74歲年齡太大，但年齡只是個數字，東港需要有經驗、有判斷力與執行力的掌舵者，他若當選鎮長，會帶領團隊解決淹水、觀光等問題。

地方人士分析，東港雖綠大於藍，但陳春朝及黃禎祥都屬泛綠，票源分散；洪志明則是國民黨24年來首次提名的參選人，並獲得漁會、議長周典論等多方支持，「三腳督」的狀況下，誰能勝出真的很難講，中間選民將決定最終結果。

屏東縣東港鎮代會主席陳春朝今天舉辦記者會宣布參加年底東港鎮長選舉，現場湧進千餘名民眾相挺。記者潘奕言／攝影
屏東縣東港鎮代會主席陳春朝今天舉辦記者會宣布參加年底東港鎮長選舉，現場湧進千餘名民眾相挺。記者潘奕言／攝影

屏東縣東港鎮代會主席陳春朝（右四）今天舉辦記者會宣布參加年底東港鎮長選舉。記者潘奕言／攝影
屏東縣東港鎮代會主席陳春朝（右四）今天舉辦記者會宣布參加年底東港鎮長選舉。記者潘奕言／攝影

東港 2026九合一選舉 屏東縣選舉 國民黨 民進黨

延伸閱讀

劉櫂豪宣布不參選縣長 陳瑩：為了台東都可站在同一方向

台南「南關線」議員增1席 5人衝連任、藍白拚破蛋

劉櫂豪宣布不參選台東縣長 吳秀華、陳瑩同表尊重

劉櫂豪宣布不選台東縣長 「將支持理念相近者」

相關新聞

最溫暖的相逢！金門家扶成果展登場 認養人見證孩子蛻變

金門家扶中心今舉辦「守鱟幸扶 再龜來」成果展暨認養人相見歡活動，一樓大廳一早就洋溢溫馨氣氛，牆上一張張照片、一件件孩子親手完成的作品，記錄著陪伴的足跡，也迎來許多久未謀面的認養人與孩子首次相見。從書信往來到面對面交流，不少人一見面便露出燦爛笑容，現場充滿感動與歡笑。

屏東東港鎮代會主席陳春朝盼披綠袍參選鎮長 「三腳督」選戰激烈

屏東縣東港鎮代會主席陳春朝今天宣布參加年底東港鎮長選舉，現場湧進千餘名民眾相挺，氣氛熱烈。日前國民黨已徵召前東港鎮代洪志明參選，加上現任鎮長黃禎祥尋求連任，三強爭霸讓選情更加詭譎。

從養家到顧家都第一名 金門32位模範父親、新好爸爸站上榮耀舞台

選在父親節前夕，金門縣政府今天上午在金湖飯店舉辦115年度父親節表揚活動，由縣長陳福海頒獎，公開表揚全縣16位模範父親及16位新好爸爸，向長年默默為家庭付出的父親們致敬，也提前祝福全天下爸爸父親節快樂。

讀書改變命運 金門翁氏家族豪捐20萬助家扶新鮮人圓大學夢

金門翁氏文明家族聯誼會今天捐贈20萬元給金門家扶中心，響應「大專新鮮人獎助學金計畫」，希望協助即將離鄉赴台求學的弱勢學生，減輕學費、住宿及生活開銷壓力，讓孩子不用因經濟困境放棄升學機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。