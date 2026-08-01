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屏東東港鎮代會主席陳春朝盼披綠袍參選鎮長 「三腳督」選戰激烈
屏東縣東港鎮代會主席陳春朝今天宣布參加年底東港鎮長選舉，現場湧進千餘名民眾相挺，氣氛熱烈。日前國民黨已徵召前東港鎮代洪志明參選，加上現任鎮長黃禎祥尋求連任，三強爭霸讓選情更加詭譎。
東港基本盤綠大於藍，長期都由民進黨籍人士當鎮長。2022年泛綠分裂，黃禎祥脫黨以無黨籍身分參選，打敗民進黨提名的對手林漢丑順利當選。今年底選舉黃仍以無黨籍身分尋求連任，綠營遲遲未提名人選也無人表態出馬，藍營日前突襲徵召洪志明出征後士氣大振，讓綠營基層十分焦慮。
陳春朝眼看綠營竟無人參選，決定自己出馬，他說，「真的看不下去了！」他是忠貞民進黨員，服務地方40多年，20年來東港一直是綠色執政，這次不能沒有人代表民進黨，所以選擇轉戰鎮長。
陳春朝表示，已發函希望縣黨部徵召或報准他參選。縣黨部表示，當時辦理提名作業程序時陳春朝並未依規定辦理登記，現若要徵召或報准，依規定要報請執委會討論，再決定是否徵召、補提名、或不提名。
今天記者會湧進千餘名民眾到場相挺，陳春朝表示，鎮公所已空轉3年多，為了東港發展，加上許多鄉親勸進，他才決心參選鎮長。有人說他已74歲年齡太大，但年齡只是個數字，東港需要有經驗、有判斷力與執行力的掌舵者，他若當選鎮長，會帶領團隊解決淹水、觀光等問題。
地方人士分析，東港雖綠大於藍，但陳春朝及黃禎祥都屬泛綠，票源分散；洪志明則是國民黨24年來首次提名的參選人，並獲得漁會、議長周典論等多方支持，「三腳督」的狀況下，誰能勝出真的很難講，中間選民將決定最終結果。
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