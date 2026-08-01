屏東東港鎮代會主席陳春朝盼披綠袍參選鎮長 「三腳督」選戰激烈

屏東縣東港鎮代會主席陳春朝今天宣布參加年底東港鎮長選舉，現場湧進千餘名民眾相挺，氣氛熱烈。日前國民黨已徵召前東港鎮代洪志明參選，加上現任鎮長黃禎祥尋求連任，三強爭霸讓選情更加詭譎。

東港基本盤綠大於藍，長期都由民進黨籍人士當鎮長。2022年泛綠分裂，黃禎祥脫黨以無黨籍身分參選，打敗民進黨提名的對手林漢丑順利當選。今年底選舉黃仍以無黨籍身分尋求連任，綠營遲遲未提名人選也無人表態出馬，藍營日前突襲徵召洪志明出征後士氣大振，讓綠營基層十分焦慮。

陳春朝眼看綠營竟無人參選，決定自己出馬，他說，「真的看不下去了！」他是忠貞民進黨員，服務地方40多年，20年來東港一直是綠色執政，這次不能沒有人代表民進黨，所以選擇轉戰鎮長。

陳春朝表示，已發函希望縣黨部徵召或報准他參選。縣黨部表示，當時辦理提名作業程序時陳春朝並未依規定辦理登記，現若要徵召或報准，依規定要報請執委會討論，再決定是否徵召、補提名、或不提名。

今天記者會湧進千餘名民眾到場相挺，陳春朝表示，鎮公所已空轉3年多，為了東港發展，加上許多鄉親勸進，他才決心參選鎮長。有人說他已74歲年齡太大，但年齡只是個數字，東港需要有經驗、有判斷力與執行力的掌舵者，他若當選鎮長，會帶領團隊解決淹水、觀光等問題。

地方人士分析，東港雖綠大於藍，但陳春朝及黃禎祥都屬泛綠，票源分散；洪志明則是國民黨24年來首次提名的參選人，並獲得漁會、議長周典論等多方支持，「三腳督」的狀況下，誰能勝出真的很難講，中間選民將決定最終結果。

屏東縣東港鎮代會主席陳春朝今天舉辦記者會宣布參加年底東港鎮長選舉，現場湧進千餘名民眾相挺。記者潘奕言／攝影