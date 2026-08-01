從養家到顧家都第一名 金門32位模範父親、新好爸爸站上榮耀舞台

選在父親節前夕，金門縣政府今天上午在金湖飯店舉辦115年度父親節表揚活動，由縣長陳福海頒獎，公開表揚全縣16位模範父親及16位新好爸爸，向長年默默為家庭付出的父親們致敬，也提前祝福全天下爸爸父親節快樂。

表揚典禮吸引地方各界到場祝賀，包括副縣長陳祥麟、陳龍安，以及金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊、烈嶼鄉長洪若珊，立委陳玉珍辦公室主任林孫全、各鄉鎮代表會主席及地方人士齊聚觀禮，金門棠風舞蹈團也帶來精彩演出，讓典禮洋溢濃濃溫馨氛圍。

陳福海在致詞時表示，每一位受表揚的爸爸背後，都有一段值得敬佩的人生故事。他認為，模範父親與新好爸爸不只是個人榮耀，更象徵家庭價值與良好家風的延續。一個家庭若有一位負責任、願意付出的父親，家庭就更容易幸福穩定；當金門有愈來愈多這樣的爸爸，也代表這座城市愈來愈幸福。

他也說，這些獲獎者有人長年為家庭打拚，有人在教養子女、陪伴成長上投入大量心力，也有人兼顧家庭與公益服務，用實際行動詮釋父愛與責任，是值得社會學習的典範。他並感謝歷任縣府團隊及地方各界共同努力，持續打造更幸福宜居的金門。

縣府表示，今年受表揚的32位爸爸，都是由各鄉鎮推薦，在家庭照顧、親職教育或社會服務等方面表現傑出。隨著時代改變，父親的角色早已不只是家中的經濟支柱，更需要投入親子陪伴、家庭照顧與情感支持，展現新世代父職精神。

縣府指出，近年持續透過社會處推動家庭支持、育兒照顧及各項福利服務，希望減輕家庭負擔，陪伴不同生命階段的家庭成長，打造更友善、更宜居的生活環境。

社會處表示，父親節表揚活動除了向所有辛苦付出的爸爸表達感謝，更希望透過模範父親與新好爸爸的生命故事，讓更多人看見父愛的力量，鼓勵社會重視家庭價值，傳承愛家、敬老、育幼及互助精神，讓良好家風持續在金門扎根、延續。

金門縣政府今天舉辦115年度父親節表揚活動，由縣長陳福海頒獎，公開表揚新好爸爸。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天舉辦115年度父親節表揚活動，由縣長陳福海頒獎，公開表揚全縣16位模範父親，頒獎後合影。記者蔡家蓁／攝影