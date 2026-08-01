讀書改變命運 金門翁氏家族豪捐20萬助家扶新鮮人圓大學夢

金門翁氏文明家族聯誼會今天捐贈20萬元給金門家扶中心，響應「大專新鮮人獎助學金計畫」，希望協助即將離鄉赴台求學的弱勢學生，減輕學費、住宿及生活開銷壓力，讓孩子不用因經濟困境放棄升學機會。

此次由聯誼會執行長翁明志代表前往家扶中心捐款，並由主任洪依帆接待，雙方也針對金門弱勢家庭及兒少扶助現況交換意見，了解家扶近年推動的服務內容與需求。

金門翁氏文明家族聯誼會是由已故翁文進老先生後裔組成，目前共有9位明字輩兄弟姊妹及近50位家族成員，並由退休國立東華大學教授翁明壽擔任會長，大哥翁明灶並號召眾人捐款成立家族公益基金，除捐獻百萬興建頂堡東翁氏宗祠外，並於宗祠落成後連續兩年返鄉頒發獎助學金，鼓勵家鄉優秀子弟努力求學。

翁明志表示，獎助學金頒發對象本以目前就讀國內外大專院校的頂堡東翁氏子女為主，本次響應金門家扶中心所發起的「大專新鮮人獎助學金計畫」，有感於社會各界長期支持家扶扶幼工作，經家族成員共同討論，決定擴大獎助對象，捐助金門家扶中心「大專新鮮人獎助學金計畫」，希望陪伴更多經濟弱勢學子安心升學，也期盼拋磚引玉，號召更多社會善心人士共同投入公益，讓孩子不因家庭經濟因素而中斷學習的腳步。

「我們家就是靠讀書翻身。」翁明志分享家族一路走來的故事。他表示，祖先世代務農，生活並不富裕，直到子女有機會接受高等教育後，人生開始改變，有人成為旅美工程師、有人擔任大學教授、有人投身軍旅升任校級軍官，也有人投入公職或創業有成，教育讓一家人擺脫過去貧困的生活，也因此更相信教育能改變命運。

洪依帆表示，每年暑假都是扶助家庭壓力最大的時刻，尤其金門學生大多必須跨海到台灣本島念大學，除了學費外，住宿、交通及生活費都是沉重負擔。這筆20萬元善款，不只是經濟上的協助，更讓即將踏入大學的新鮮人感受到社會的支持與鼓勵。

金門家扶中心表示，目前「大專新鮮人獎助學金計畫」仍持續募款中，希望結合更多社會資源，陪伴弱勢學生安心完成學業，翻轉人生。