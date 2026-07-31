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屏東看海美術館「日常事務所」特展 日本插畫家mifune展出上班生活

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東看海美術館8月7日至11月8日推出「日常事務所」特展，邀請日本知名插畫家mifune（三船）展出插圖品牌「irasutoya」。圖／縣府提供
屏東看海美術館8月7日至11月8日推出「日常事務所」特展，邀請日本知名插畫家mifune（三船）展出插圖品牌「irasutoya」。圖／縣府提供

屏東看海美術館8月7日至11月8日推出「日常事務所」特展，邀請日本知名插畫家mifune（三船），以風靡日本的免費插圖品牌「irasutoya」打造上班族最有共鳴的「辦公室」，以幽默的圖像、熟悉的職場情境帶給觀眾獨特藝術體驗。

縣府傳播暨國際事務處表示，mifune於2012年創立irasutoya插畫屋網站，透過開放授權降低設計門檻，讓插畫成為人人都能免費使用的溝通工具。從生活百態、社會議題到重大時事，簡潔充滿幽默感的角色，現今已成為日本最具代表性的公共視覺文化符號。

「日常事務所」特展讓觀眾化身為事務所的一員，跟著七大主題展區，展開一場從起床趕車、上班解任務、午餐選擇困難、職場人際應對、加班趕工、放假享受到發薪日的人生循環，其中「發薪日」體驗，讓觀眾走進滿天飛舞的鈔票亭中享受雙手抓滿大鈔的暢快感，還有機會獲得周邊折扣券、商品兌換券等。

展覽最吸睛的焦點是近5公尺高的大型充氣裝置「老闆的腦袋」，可走進被放大的腦內空間一窺「老闆到底在想什麼」，透過每個人熟悉又幽默的插畫語言，在趣味互動中感受職場的酸甜苦辣。

傳播處表示，mifune也實地走訪屏東，將屏東獨有的度假氛圍與自然魅力，融入一貫幽默可愛的插畫風格，創作出專屬於屏東的在地作品。展覽資訊可至周春米縣長臉書、I屏東臉書、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書、落山風之吹風看海地臉書，或「日常事務所」展覽官網查詢。

屏東看海美術館8月7日至11月8日推出「日常事務所」特展，邀請日本知名插畫家mifune（三船）展出插圖品牌「irasutoya」。圖／縣府提供
屏東看海美術館8月7日至11月8日推出「日常事務所」特展，邀請日本知名插畫家mifune（三船）展出插圖品牌「irasutoya」。圖／縣府提供

屏東 插畫家 美術館

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