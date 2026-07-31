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高雄九如橋通車仍留問號 居民質疑設計變更防洪藏隱憂

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市耗資約5.67億元改建的九如橋今天如期開放通車，原有紅色鳥居欄杆全部漆成白色，讓新橋以全新樣貌迎接通車。記者劉學聖／攝影
高雄市耗資約5.67億元改建的九如橋今天如期開放通車，原有紅色鳥居欄杆全部漆成白色，讓新橋以全新樣貌迎接通車。記者劉學聖／攝影

歷經近兩年施工黑暗期，好不容易盼到高雄九如橋通車，但完工後的橋梁樣貌，與當初公開設計圖落差不小，加上周邊道路墊高，居民憂心豪雨恐衍生積淹水風險，民代直指，市府應說明工程變更審查、施工品質及排水防洪規畫，別讓地方帶著疑慮通行。

市議員陳美雅表示，外界近來討論焦點多放在橋梁欄杆顏色、造型等爭議，但居民真正關心的是，為何最後完工的九如橋與原始設計圖差異如此明顯？哪些設計遭到變更？變更原因為何？工程驗收標準又是什麼？市府都未向市民交代。

陳美雅說，公共工程不能只追求如期通車，更應兼顧工程品質、安全及地方期待，市府應主動公開設計變更內容、施工過程及驗收資料，讓市民了解工程是否依照規範施作，而非等到爭議發生才倉促回應。

除了橋體本身，她指出，不少居民也反映，配合九如橋工程，河西路一帶道路明顯墊高，部分住家地勢相對降低，大家最擔心的是，未來一旦遭遇豪雨，恐增加積淹水風險。

她要求市府說明，九如橋工程規畫時是否已將排水及防洪納入整體評估，周邊排水系統是否同步改善，不能等到暴雨造成災情後才亡羊補牢。

她強調，九如橋通車固然是地方期待已久的建設成果，但通車只是開始，後續包括工程品質、交通安全、夜間照明及排水防洪等問題，都有待市府持續檢視，並向地方清楚說明，才能真正化解居民疑慮。

高雄市耗資約5.67億元改建的九如橋今天如期開放通車，原有紅色鳥居欄杆全部漆成白色，讓新橋以全新樣貌迎接通車。記者劉學聖／攝影
高雄市耗資約5.67億元改建的九如橋今天如期開放通車，原有紅色鳥居欄杆全部漆成白色，讓新橋以全新樣貌迎接通車。記者劉學聖／攝影

高雄 橋梁 陳美雅

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