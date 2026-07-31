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13年照顧7名家扶兒少 屏東寄養爸爸蘇豐慶獲選模範父親

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東家扶中心寄養爸爸蘇豐慶今年獲選屏東縣模範父親，他和妻子陳淑惠13年來照顧過7名寄養兒少。圖／屏東家扶提供
屏東家扶中心寄養爸爸蘇豐慶今年獲選屏東縣模範父親，他和妻子陳淑惠13年來照顧過7名寄養兒少。圖／屏東家扶提供

屏東家扶中心寄養爸爸蘇豐慶今年獲選屏東縣模範父親，他和妻子陳淑惠13年來照顧過7名寄養兒少，包括長期坐輪椅、身心障礙，及亞斯伯格症合併自閉症的孩子，13年來始終如一，他說「孩子來到家裡，就是家人」，這也是多年來對寄養服務最深的信念。

54歲的蘇豐慶曾在工廠擔任領班，13年來與家人一起照顧不同年齡及需求的寄養兒少，如今已退休的他仍續續在寄養服務，現正照顧著一名10歲重度身心障礙的寄養童。即使照顧壓力不小，他仍以樂觀態度面對，用耐心與愛陪伴孩子成長，讓每個孩子都能感受到安全、信任與被愛。

談起最難忘的經驗，蘇豐慶表示，曾照顧一名生活中需使用輪椅的學齡童，因住家環境限制，孩子每天上下樓都需仰賴協助，他每天背著孩子上下樓梯，更運用巧思設計各種練習方式，幫助孩子增強手臂肌力，也讓他逐漸學會靠自己的力量上下樓梯。

今年蘇豐慶獲選屏東縣模範父親，是對他多年奉獻的肯定。屏東家扶中心主任黃朝宗表示，蘇豐慶最照顧過7名寄養兒少，一次次接下高照顧需求，用耐心、智慧與創意陪伴孩子成長。真正的父親不一定來自血緣，而是那位願意在孩子最需要時，始終站在身旁的人。

屏東 照顧 兒少

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