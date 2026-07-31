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永遠的校長！43年教育路陪孩子築夢 旗津國中校長黃火炎退休

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
投身教育43年的旗津國中校長黃火炎，今年卸下校長職務，為教育生涯畫下句。圖／高雄市教育局提供
投身教育43年的旗津國中校長黃火炎，今年卸下校長職務，為教育生涯畫下句。圖／高雄市教育局提供

投身教育43年的旗津國中校長黃火炎，今年卸下校長職務，為教育生涯畫下句點，從偏鄉國小、特殊教育到國中校長，他走過不同教育現場，始終堅持一件事，教育不只是知識傳授，更是幫助每一個孩子找到自己的價值。

黃火炎成長背景不優渥，出身清寒家庭的他，深知教育是翻轉人生最重要的力量，一路勤奮求學，考取雄中、高雄工專及屏東師專，最終選擇站上講台，希望把自己曾經獲得的機會，也帶給更多孩子。

43年教育歲月裡，服務過偏鄉、特教學校與一般國中，從國小教師、特教工作者到國中校長，每段歷程都讓他更加確信，沒有一個孩子應該因為家庭背景、地理位置或學習起點，而失去發光的機會。

2015年接任中庄國中校長後，他將國際教育視為打開孩子眼界的重要契機，不僅帶領學校取得英國文化協會國際學校獎中級認證，更結合聯合國氣候變遷等全球議題，引導學生與世界對話，短短一年，新生入學率提升近1成，社區重新看見學校的改變，也看見孩子的可能。

2019年轉任旗津國中後，面對的是一所長期面臨人口外流、學生流失挑戰的海島學校，他提出「提升學力、實踐品德、接軌國際」辦學方向，常掛在嘴邊的一句話是「市區的孩子有實力，海邊的孩子有潛力」。

在他的帶領下，近年旗津國中的公立高中職錄取比例提升近3成，新生入學率成長22%，吸引不少原本外流學生回到社區就讀。

他推動閱讀教育、品德教育、國際教育同步扎根，學校獲得閱讀標章學校、教育部學力提升有成學校、高雄市品德教育實踐特優及教育部特色學校等肯定。

校務經營更於2021年榮獲全國校務經營與創新國際認證特優，2024年入選國際教育影響力學校創新獎，讓這所海邊小校躍上全國舞台。

黃火炎說，貧窮或許會限制孩子的想像，但教育可以打開他們的視野，讓夢想有了方向，也讓人生有了更多選擇，學生因老師陪伴而改變、因為努力而找到自信，就是教育工作者最珍貴的回報。

「教育是一朵雲撼動一朵雲，一個靈魂喚醒一個靈魂」他認為，教育的價值從來不只是升學率，而是讓孩子相信自己可以走得更遠，離開校園後，他期待這份以生命影響生命的力量，能持續在每一所學校、每一間教室延續，陪伴更多孩子勇敢築夢，走向更寬廣的未來。

投身教育43年的旗津國中校長黃火炎，今年卸下校長職務，為教育生涯畫下句。圖／高雄市教育局提供
投身教育43年的旗津國中校長黃火炎，今年卸下校長職務，為教育生涯畫下句。圖／高雄市教育局提供

國中 退休 校長

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