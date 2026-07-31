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市場濕麵驗出苯甲酸 高雄2製麵廠缺失連環爆、勒令停工改善

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
衛生局嚴查傳統市場濕麵條製程食安，揪多項缺失，令即起停業改善。圖／高雄市衛生局提供
衛生局嚴查傳統市場濕麵條製程食安，揪多項缺失，令即起停業改善。圖／高雄市衛生局提供

高雄2家傳統市場濕麵條驗出不得添加的苯甲酸，衛生局昨前往查核、抽驗，今天公布複驗結果，鳳山區天乙製麵店1件陽春麵確認檢出苯甲酸，將依法開罰3萬元以上；三民區豐億製麵雖未檢出苯甲酸，但兩家業者均被查出多項衛生缺失，當場勒令即日起停工改善，複查合格後才能復業。

衛生局表示，消保團體公布抽驗結果後，第一時間派員前往三民區豐億製麵及鳳山區天乙製麵店抽驗產品，檢驗結果顯示，豐億製麵3件麵製品均未檢出苯甲酸；天乙製麵店1件陽春麵則驗出苯甲酸，已違反食品安全衛生管理法第18條及第47條規定，將依法裁處3萬元以上罰鍰。

除產品檢驗外，衛生局31日再度由局長黃志中率隊深入兩家製麵場所，依食品良好衛生規範準則逐一檢查製程衛生、原料管理及作業流程。

其中，豐億製麵被查出天花板布滿蜘蛛網、牆壁油漆剝落、食品添加物三專管理未落實、分裝食品未標示、原料未離地放置、員工私人物品未分區管理、作業人員服裝儀容不符規定，且無法提供今年度員工健康檢查報告，文件及單據保存也不完整，衛生管理漏洞不少。

至於天乙製麵店，除了違法添加苯甲酸外，現場還發現員工未配戴髮帽、口罩，未完成健康檢查，冰箱沒有溫度紀錄，食材未覆蓋及標示保存期限，甚至使用地下水製作食品，衛生條件同樣不符規範。

衛生局認為，兩家業者均存在食安風險，已要求即日起停止作業至8月3日中午12時，待改善完成並經複查合格後，始得恢復營業。

衛生局強調，新鮮濕麵條並非苯甲酸准用食品，業者不得違規添加。食品添加物應依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」合法使用，不能以添加防腐劑取代製程衛生、冷藏保存及溫度管理。未來將持續加強市售食品抽驗及食品製造場所稽查，嚴格把關食品安全，保障消費者權益。

衛生局嚴查傳統市場濕麵條製程食安，揪多項缺失，令即起停業改善圖／高雄市衛生局提供
衛生局嚴查傳統市場濕麵條製程食安，揪多項缺失，令即起停業改善圖／高雄市衛生局提供

衛生局嚴查傳統市場濕麵條製程食安，揪多項缺失，令即起停業改善。圖／高雄市衛生局提供
衛生局嚴查傳統市場濕麵條製程食安，揪多項缺失，令即起停業改善。圖／高雄市衛生局提供

衛生局嚴查傳統市場濕麵條製程食安，揪多項缺失，令即起停業改善。圖／高雄市衛生局提供
衛生局嚴查傳統市場濕麵條製程食安，揪多項缺失，令即起停業改善。圖／高雄市衛生局提供

高雄 市場 抽驗

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