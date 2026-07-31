台灣盃火箭競賽決賽旭海登場 21隊挑戰升空

國家太空中心（TASA）與屏東縣政府共同主辦「2026台灣盃火箭競賽」，共有21支隊伍晉級，今天在旭海科研火箭發射場舉行開幕式，決賽將於明、後進行飛試，驗證研發成果。

「2026台灣盃火箭競賽（Rocket Taiwan Cup 2026,RTC 2026）」包括高中組13隊、大專組6隊及今年首次開放社會組2隊，共21個晉級決賽的隊伍，這次還邀請4個表演組隊伍，有成功大學、淡江大學、逢甲大學等科研火箭研發團隊，以及來自美國紐約石溪高中（The Stony Brook School）的交流隊伍，為RTC未來成為國際競賽邁出第一步；今天舉行開幕式，決賽及頒獎將於8月1、2日進行。

國科會主秘林廣宏出席開幕式表示，如果說引擎是推動火箭的動力，人才就是推動台灣太空發展的關鍵力量。台灣的太空夢正一步步走向現實，火箭競賽提供夢想起飛的舞台，這次有高中、大專、社會組還有美國的表演隊伍，鼓勵參賽學生把握機會交流，並預祝火箭順利升空。

屏東縣副縣長鄞鳳蘭說，透過RTC不斷演練，去年15支隊伍全部升空，今年21支隊伍晉級決賽，而火箭升空只有一瞬間，都是同學們經過半年以上的努力，這就是團隊專業與合作成果，期待為台灣培育太空產業人才，也期待發射場在屏東，帶動屏東太空產業發展。

TASA副主任余憲政提及，今年RTC吸引800多人報名，經過三輪淘汰，留下21組菁英隊伍。競賽訂定1公里與3公里的發射目標與美國競賽相當，希望提升台灣盃火箭競賽的知名度，成為國際重要賽事之一。

另外，民眾也可透過直播參與賽事。屏東縣政府於8月1日上午10時30分起，在屏東縣立體育館舉辦決賽直播派對；TASA YouTube頻道也將於8月1日上午11時開始直播完整賽事。