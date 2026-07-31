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看海美術館「日常事務所」展 日本插畫詮釋職場循環

中央社／ 屏東縣31日電

屏東縣政府推出「日常事務所」特展，邀請日本知名插畫家mifune（三船），以插圖品牌「irasutoya」為核心，打造上班族最有共鳴的職場循環，8月7日起在看海美術館展出。

縣府傳播暨國際事務處今天新聞稿表示，「日常事務所」特展讓觀眾化身為事務所的一員，跟著7大主題展區，展開一場從起床趕車、上班解任務、午餐選擇困難、職場人際應對、加班趕工、放假享受到發薪日的職場人生循環，還有最期待的「發薪日」體驗，讓觀眾走進滿天飛舞的鈔票亭中，體驗雙手抓滿大鈔的暢快感。

展覽中最吸睛的焦點，還有展場中近5公尺高的大型充氣裝置「老闆的腦袋」，透過每個人熟悉又幽默的插畫語言，在趣味互動中感受職場的酸甜苦辣。

傳播處表示，mifune（三船）於2012年創立的「irasutoya」插畫屋網站，透過開放授權降低設計門檻，讓插畫成為人人都能免費使用的溝通工具，從政府機關、學校、企業到新聞媒體，從生活百態、社會議題到重大時事，簡潔充滿幽默感的角色，現今已成為日本最具代表性的公共視覺文化符號。

傳播處強調，近年推動國際藝術交流，透過看海美術館邀請國內外優秀藝術家創作與策展，讓世界級藝術走進屏東，也讓屏東的文化、人文與自然風景被世界看見，「日常事務所」特展自8月7日至11月8日展出，邀請民眾參觀。

屏東 美術館 日本 職場 插圖

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