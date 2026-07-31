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退伍袍澤、網路交友都可能成破口！ 檢方前進馬防部示警共諜吸收手法

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江地檢署於近日率隊前往馬祖防衛指揮部所屬莒光、南竿及北竿守備大隊，向前線官兵宣講共諜案件刑責、反詐騙、反洗錢及反賄選等重要法治觀念，希望提升官兵保密意識，守住國安第一道防線。圖／連江地檢署提供
連江地檢署於近日率隊前往馬祖防衛指揮部所屬莒光、南竿及北竿守備大隊，向前線官兵宣講共諜案件刑責、反詐騙、反洗錢及反賄選等重要法治觀念，希望提升官兵保密意識，守住國安第一道防線。圖／連江地檢署提供

面對共諜滲透、詐騙犯罪及年底地方選舉等議題，連江地檢署近日主動走進軍營，展開一系列法治宣導。檢察長劉俊杰於7月28日至30日率隊前往馬祖防衛指揮部所屬莒光、南竿及北竿守備大隊，向前線官兵宣講共諜案件刑責、反詐騙、反洗錢及反賄選等重要法治觀念，希望提升官兵保密意識，守住國安第一道防線。

此次宣導是配合法務部「115年地方公職人員選舉查察工作綱領」推動辦理，也是劉俊杰繼今年6月赴東引指揮部授課後，再度深入馬祖各守備單位。活動由馬祖防衛指揮部協助安排，並結合法務部調查局馬祖調查站及連江縣警察局共同參與，希望透過跨機關合作，深化國軍法治教育。

劉俊杰表示，近年敵對勢力吸收國軍人員的方式愈來愈隱蔽，不再只是傳統接觸，而是透過退伍袍澤牽線、網路交友、高額報酬、債務協助等方式接近官兵，鎖定財務困難或警覺性不足的人員，企圖取得國防機密或軍事情資。

他也以近年多起現、退役軍人涉共諜案件為例，說明違反國家安全、國家機密保護法、刑法外患罪及陸海空軍刑法等相關規定，最終都遭法院重判，提醒官兵切勿因一時貪念或心存僥倖，讓自己成為滲透破口，更強調檢方對危害國家安全案件一向採取從嚴追訴立場。

除了國安議題，劉俊杰也提醒官兵提高防詐意識；他指出，目前最常見的詐騙類型包括假投資、網購、假交友、假貸款、假檢警、假色情應召及釣魚連結等，呼籲收到陌生訊息或投資訊息務必提高警覺，必要時可撥打165反詐騙專線查證。

他特別提醒，近年不少人因借出帳戶、提款卡或協助轉帳、提領不明資金，最後淪為詐騙集團的人頭帳戶，不僅觸犯洗錢防制法，還可能涉及詐欺共犯，留下刑事紀錄，影響個人前途與軍旅生涯。

配合年底地方公職人員選舉，劉俊杰也向官兵說明投票行賄、受賄及虛偽遷徙戶籍等犯罪態樣，呼籲建立「不買票、不賣票、勇於檢舉」的觀念，不因金錢誘惑或人情壓力影響投票意向，更不要為取得投票權而虛設戶籍。

連江地檢署表示，未來將持續與馬祖防衛指揮部保持合作，透過更多元的法治宣導，強化官兵保密、防詐及守法觀念，協助打造廉潔、守法且具高度國安意識的國軍部隊，同時共同維護乾淨、公平的選舉環境。

連江地檢署檢察長劉俊杰（右）近日率隊前往馬祖防衛指揮部所屬莒光、南竿及北竿守備大隊，向前線官兵宣講共諜案件刑責、反詐騙、反洗錢及反賄選等重要法治觀念，馬防部指揮官尹昌榮中將（左）頒發感謝狀給他。圖／連江地檢署提供
連江地檢署檢察長劉俊杰（右）近日率隊前往馬祖防衛指揮部所屬莒光、南竿及北竿守備大隊，向前線官兵宣講共諜案件刑責、反詐騙、反洗錢及反賄選等重要法治觀念，馬防部指揮官尹昌榮中將（左）頒發感謝狀給他。圖／連江地檢署提供

馬祖 國安 退伍 網路交友 共諜

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