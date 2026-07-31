代謝症候群盛行率近25% 高雄線上線下雙軌健康宣導

根據國民營養健康調查，20至64歲民眾代謝症候群盛行率達24.8%。高雄市府推出線上、線下雙軌宣導活動，與科工館攜手舉辦活動，透過有獎徵答及親子集章闖關，傳遞健康知識。

根據衛生福利部國民健康署2017至2020年國民營養健康調查顯示，20至64歲民眾代謝症候群盛行率達24.8%。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，代謝症候群並非單一疾病，而是腰圍過粗、血壓偏高、飯前血糖偏高、三酸甘油脂偏高及高密度脂蛋白膽固醇偏低等5項危險因子聚集的狀態，只要3項（含）以上超標，即屬代謝症候群，未來罹患糖尿病及心血管疾病風險也會增加。

衛生局指出，即起至8月14日推出「港都代謝科學研究所」線上有獎徵答，民眾可透過衛教圖卡及情境問答認識代謝症候群，完成答題即可參加抽獎，有機會獲得無線降噪耳機、壓力鍋及超商禮券等獎品。

此外，衛生局即日起至8月30日，與國立科學工藝博物館合作「科工健康小偵探出發！蒐集代謝健康線索」集章活動，民眾可至科工館4樓健康探索廳入口索取闖關卡，完成任務並蒐集章戳、填寫問卷後，有機會抽中照相館免費全家福拍攝。

衛生局提醒，外食、久坐、壓力及缺乏運動、睡眠不足都可能增加代謝症候群風險，民眾應定期量測腰圍、血壓，並善用成人預防保健服務，掌握血壓、血糖及血脂數值。