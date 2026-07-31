空拍／高雄九如橋爭議中啟用通車 紅色鳥居欄杆全消失

高雄市耗資約5.67億元改建的九如橋今天如期開放通車，不過原本引發熱議、被外界形容為宛如日本神社「鳥居」的紅色欄杆，已在通車前全面消失，由於通車前爭議不斷，連原本的盛大通車典禮也直接取消，市府趕在啟用前完成設計調整，將橋面欄杆改為白色，九如四路引道原有紅色欄杆則拆除，改以綠籬、標線及交通標誌取代，讓新橋以全新樣貌迎接通車。

此次爭議起因於橋面兩側採用鮮紅色欄杆，造型被不少民眾及市議員認為神似日本神社鳥居，不僅遭批缺乏在地意象，也有人質疑穿透式欄杆縫隙過大，恐有安全疑慮。面對外界批評，高雄市工務局新工處緊急檢討，將欄杆改為白色，並加裝防墜網等安全設施。九如橋改建工程原訂舉辦通車典禮，市府最後取消典禮，優先開放車輛通行，降低對民眾交通的影響。

新工處表示，橋梁景觀設計原希望兼顧視野通透，讓行人及自行車使用者能欣賞愛河景觀，但經蒐集各界意見後，決定調整色彩配置及部分設施，同時維持原定通車時程，避免再度影響周邊居民及用路人。

九如橋橫跨愛河，是高雄西區重要聯外道路。改建完成後，除提升橋梁耐震能力，也改善車道、人行道及自行車通行空間，可望紓解三民區與鼓山區交通，提升整體通行效率。不過，這起「紅色鳥居欄杆」事件，也讓公共工程的設計美學、文化意象及安全考量，再度成為各界討論焦點。

高雄市耗資約5.67億元改建的九如橋今天如期開放通車，原有紅色鳥居欄杆全部漆成白色，讓新橋以全新樣貌迎接通車。記者劉學聖／攝影

高雄市耗資約5.67億元改建的九如橋今天如期開放通車，原有紅色鳥居欄杆全部漆成白色，讓新橋以全新樣貌迎接通車。記者劉學聖／攝影