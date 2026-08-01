高雄九如橋欄杆挨批醜 陳其邁坦言不美觀

高雄九如橋今天通車典禮取消，其橋體兩側欄杆也挨批醜到歎為觀止。市長陳其邁今天坦言確實不太美觀，設計美學有調整空間，但面對問題就解決，這才是做事情的態度。

高雄九如橋預計7月底前完工通車，不過橋體兩側欄杆宛如紅色的日本鳥居，挨批醜到歎為觀止。市府工務局新工處已表示會將欄杆拆除改為綠籬，並將橋上欄杆顏色改成白色。今天的通車典禮也因為此風波取消。

陳其邁上午出席「高雄市碳權計畫成果發表會」，會前接受媒體聯訪表示，九如橋從2024年8月起動工，工程合約預定完成時間是今年年底，後來提前到7月31日。此工程若晚一天完工，就會影響居民交通便利性，所以透過大家努力，提早到7月底完成通車。

陳其邁坦言，自己也是覺得九如橋欄杆不太美觀，所以也請工務局檢討修正。

他以病人開刀舉例，腹腔手術開完後能修正內部的臟器，但是在縫合肚皮時，如果縫合不美觀，患者清醒後也會覺得雖然腹腔開的不錯，但是縫合不好看，有必要把肚皮縫得更好看一點。如果不美觀就要承認，有民眾在反映意見，市府也要因應。

陳其邁說，工務局人員很辛苦，但有一些可以檢討修正的部分，就應該要從善如流。

陳其邁也提到，非常感謝很多市民的意見，橋梁欄杆這件事真的是沒有面子，這也要面對。面對問題把它解決，這才是做事情的態度。