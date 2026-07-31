搶黃燈闖紅燈易釀禍 屏縣3路口打造「全紅交通號誌延長」系統

高雄九如橋施工期間從封路資訊混亂、工期延宕到鳥居護欄爭議不斷，上午11時通車，市長陳其邁今天受訪坦言，欄杆「很醜」、「真漏氣」，他表示，施工品質、安全均符合規範，但美學仍有調整空間，市府會從善如流，持續修正。

2026-07-31 10:38