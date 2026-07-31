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搶黃燈闖紅燈易釀禍 屏縣3路口打造「全紅交通號誌延長」系統
根據屏東縣警察局近年交通事故大數據分析，路口交岔撞與側撞為縣內主要事故型態，縣警局因此推動「交通號誌動態全紅延長技術」，選定縣內3處易肇事路口建置「全紅時間動態號控路口」，降低路口車流衝撞可能性，減少交通事故發生。
「全紅時間動態號控路口」是當全紅清道時段將結束，但路口內仍有車輛尚未淨空時，AI與雷達感測系統將自動且適度地「延長全紅秒數」，確保該輛車能安全通過，減少交通事故發生。縣警局選定屏東市民生路／民生路149巷、民生東路／民生東路56巷、萬丹鄉萬新路／丹榮路等3處易肇事路口建置。
縣警局表示，這項計畫透過導入「道路安全治理應用模組」，結合 AI科技、大數據分析與動態號誌控制技術，針對屏東縣內高風險易肇事路口進行掌握，精準辨識事故熱區，優化勤務規畫與執法，將警力配置於高風險路段，全面推動道路數位治理與人本交通環境。
警察局長甘炎民表示，未來縣警局將持續利用大數據與數位治理，滾動式檢討全縣道路安全需求，讓智慧科技守護道路交通安全，讓屏東縣交通「不塞車、少事故、減傷亡」。
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