聽新聞
0:00 / 0:00
紅色鳥居護欄全改了 高雄九如橋今上午11時準時通車
連接三民與內惟、斥資斥資約5億元興建的高雄九如橋，通車前因橋面兩側紅色護欄造型神似日本神社「鳥居」引發爭議，高雄市府工務局趕在通車前夕全面更新護欄，改為全白雙層防護，在今天上午11時準時通車，地方自主舉辦通車典禮鳴炮慶祝，期望新橋通車後讓愛河兩岸恢復交通順暢方便。
在地厚生里長歐瑞清表示，九如橋通車對地方來說是大事，雖然通車前因護欄引起熱議，但好事多磨，對居民來說只要安全第一、方便第一，民眾能感受到通車帶來的便利，若未來還有任何缺點，地方也會向議員及市府提出改善建議。
九如橋今天上午11時準時通車，市議員李喬如率居民到場祝賀更走一遍九如橋，還在通車時燃放鞭炮、施放粉紅氣球，不少居民都說等很久終於等到通車。李喬如表示，地方早就籌畫自辦通車典禮，50年老橋拆除重建，未來新橋要用百年，是內惟人的大事，雖然有護欄爭議，但是大家對設計和審美有不同眼光，是是非非都過去了。
不過九如橋並未由高雄市府舉辦通車典禮，高雄市長陳其邁今上午受訪坦言欄杆「很醜、真漏氣」美學仍有調整空間，但施工品質、安全均符合規範，市府會從善如流，持續修正。
九如橋原為長624公尺的九如陸橋已使用多年，2024年8月8日拆除重建，改建為70公尺平面橋，原訂今年底完工，但因九如橋連接鼓山、三民兩區，周邊人口持續成長，為降低施工對交通衝擊，才要求工程提前至7月底完工通車，改建工程總經費約5.6億元，
由於通車前夕爆出護欄是紅色「鳥居」造型引發爭議，陳其邁強調市府會持續修正，讓橋梁更符合市民期待，市民提出批評，市府就應勇於面對，可以檢討修正的地方，就應該從善如流，感謝市民朋友對公共工程提出建議。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。