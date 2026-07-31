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紅色鳥居護欄全改了 高雄九如橋今上午11時準時通車

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
九如橋原本全為紅色「鳥居」造型護欄，因引發爭議，趕在通車前全面改為白色護欄。記者巫鴻瑋／攝影
九如橋原本全為紅色「鳥居」造型護欄，因引發爭議，趕在通車前全面改為白色護欄。記者巫鴻瑋／攝影

連接三民與內惟、斥資斥資約5億元興建的高雄九如橋，通車前因橋面兩側紅色護欄造型神似日本神社「鳥居」引發爭議，高雄市府工務局趕在通車前夕全面更新護欄，改為全白雙層防護，在今天上午11時準時通車，地方自主舉辦通車典禮鳴炮慶祝，期望新橋通車後讓愛河兩岸恢復交通順暢方便。

在地厚生里長歐瑞清表示，九如橋通車對地方來說是大事，雖然通車前因護欄引起熱議，但好事多磨，對居民來說只要安全第一、方便第一，民眾能感受到通車帶來的便利，若未來還有任何缺點，地方也會向議員及市府提出改善建議。

九如橋今天上午11時準時通車，市議員李喬如率居民到場祝賀更走一遍九如橋，還在通車時燃放鞭炮、施放粉紅氣球，不少居民都說等很久終於等到通車。李喬如表示，地方早就籌畫自辦通車典禮，50年老橋拆除重建，未來新橋要用百年，是內惟人的大事，雖然有護欄爭議，但是大家對設計和審美有不同眼光，是是非非都過去了。

不過九如橋並未由高雄市府舉辦通車典禮，高雄市長陳其邁今上午受訪坦言欄杆「很醜、真漏氣」美學仍有調整空間，但施工品質、安全均符合規範，市府會從善如流，持續修正。

九如橋原為長624公尺的九如陸橋已使用多年，2024年8月8日拆除重建，改建為70公尺平面橋，原訂今年底完工，但因九如橋連接鼓山、三民兩區，周邊人口持續成長，為降低施工對交通衝擊，才要求工程提前至7月底完工通車，改建工程總經費約5.6億元，

由於通車前夕爆出護欄是紅色「鳥居」造型引發爭議，陳其邁強調市府會持續修正，讓橋梁更符合市民期待，市民提出批評，市府就應勇於面對，可以檢討修正的地方，就應該從善如流，感謝市民朋友對公共工程提出建議。

地方社區居民自辦通車典禮燃放鞭炮及施放粉紅色氣球慶祝九如橋通車。記者巫鴻瑋／攝影
地方社區居民自辦通車典禮燃放鞭炮及施放粉紅色氣球慶祝九如橋通車。記者巫鴻瑋／攝影

高雄九如橋上午11時通車後車流不斷，不少地方居民都第一時間搶先體驗便利。記者巫鴻瑋／攝影
高雄九如橋上午11時通車後車流不斷，不少地方居民都第一時間搶先體驗便利。記者巫鴻瑋／攝影

高雄九如橋上午11時通車後車流不斷，不少地方居民都第一時間搶先體驗便利。記者巫鴻瑋／攝影
高雄九如橋上午11時通車後車流不斷，不少地方居民都第一時間搶先體驗便利。記者巫鴻瑋／攝影

地方居民與九如橋頭合影留念。記者巫鴻瑋／攝影
地方居民與九如橋頭合影留念。記者巫鴻瑋／攝影

不少內惟居民都徒步來回體驗新橋，更用手機拍攝留念。記者巫鴻瑋／攝影
不少內惟居民都徒步來回體驗新橋，更用手機拍攝留念。記者巫鴻瑋／攝影

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