27年默默守護金門！陳愛羨、陳孟麒雙雙奪全國義消最高榮譽

金門縣消防局今年推薦義消總隊第三大隊總幹事陳愛羨及金城鳳凰分隊分隊長陳孟麒，參加內政部消防署「115年全國防火宣導志工楷模」及「115年全國救護志工菁英」甄選，兩人憑藉多年投入防火宣導、緊急救護工作的亮眼表現，從全國眾多優秀志工中脫穎而出，雙雙抱回全國最高榮譽，也替金門爭光。

消防局長呂英華特別接見兩人，向他們表達祝賀與感謝，副局長陳國瑋、主任秘書陳叁奇也一同出席交流，肯定兩人多年來無私奉獻，是金門義消團隊的最佳典範。

投入防火宣導已27年的陳愛羨，從民國88年加入防火宣導志工至今，幾乎把所有休假時間都投入社區、校園及各項宣導活動。她長期推廣住宅用火、用電安全、住宅用火災警報器及防範一氧化碳中毒等觀念，也特別關心高風險家庭，希望把防災知識真正帶進民眾生活。

陳愛羨說，火災發生時，一個正確觀念、一個正確動作，往往就是生與死的差別。多年來最大的成就感，就是把學到的知識分享出去，讓更多人知道如何保護自己。她也把這份經驗持續傳承給其他防宣夥伴，這次獲獎，不只是自己的榮耀，更是金門所有防宣志工共同努力的成果。

另一位獲得「全國救護志工菁英」的陳孟麒，早年曾在醫院服務，深知到院前緊急救護的重要性，返鄉後便加入鳳凰志工，長年投入第一線救護工作，不論深夜或假日，只要勤務一來便立即出勤。

陳孟麒除曾在全國義消體技能交流獲得優等成績，更曾在111年與消防人員合作，成功搶救一名到院前心肺功能停止（OHCA）患者，順利挽回寶貴生命。他表示，每一次出勤都是團隊合作的成果，未來仍會持續精進救護技能，守護更多鄉親。

消防局表示，「全國防火宣導志工楷模」及「全國救護志工菁英」都是消防志工最高榮譽，須先經地方消防局推薦，再由消防署邀集專家學者及消防專業人員組成委員會評選，全國競爭相當激烈，能夠獲獎並不容易。

呂英華指出，防火宣導是降低災害最重要的一環，而鳳凰志工則是守護生命的重要力量，兩人多年來持續投入第一線服務，獲得全國肯定可說實至名歸，也期盼更多民眾加入志工行列，一起守護金門的公共安全。