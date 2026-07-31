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高雄凱旋青樹社宅43零星戶招租 8月10日受理申請

中央社／ 高雄31日電

高雄市住宅及都市更新中心今天公告，「凱旋青樹社會住宅」共釋出43戶零星戶招租，將於8月10日至31日受理申請。此次釋出1房型27戶、2房型12戶、3房型4戶。

高雄市住都中心發布新聞稿表示，租金依家庭所得分為4個級距，1房型每月租金新台幣3590元起、2房型9520元起、3房型1萬2180元起（均含管理費）。條件為成年且在高雄市設有戶籍，或於高雄市就學、就業，且家庭成員於高雄市無自有住宅、家庭平均每人每月所得未超過5萬9395元者。

凱旋青樹社會住宅位於苓雅區，住都中心表示，社宅距離高雄醫學大學、高雄師範大學及高雄科技大學車程約10分鐘，鄰近聖功醫院、台鐵民族站、輕軌及鐵路地下化綠園道，交通便捷、生活機能完善，深受學生及青年族群青睞。

此外，全棟社宅採用通用設計，並取得綠建築銀級及智慧建築銀級標章，兼顧居住友善性、環境永續與智慧管理。社區內另規劃托嬰中心，一樓設有大型超市等多元商業設施，可滿足住戶日常採買與育兒需求。

住都中心說明，凱旋青樹社宅預計11月4日公開抽籤，11月看屋及選屋，12月完成簽約，12月21日起點交入住，並自116年1月1日起正式起租。符合資格者可於受理期間提出申請，申請方式包含網路、臨櫃及郵寄。

社宅 高雄 都市更新

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