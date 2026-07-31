影／九如橋今通車沒典禮 陳其邁認護欄「很醜、漏氣」

高雄九如橋施工期間從封路資訊混亂、工期延宕到鳥居護欄爭議不斷，上午11時通車，市長陳其邁今天受訪坦言，欄杆「很醜」、「真漏氣」，他表示，施工品質、安全均符合規範，但美學仍有調整空間，市府會從善如流，持續修正。

陳其邁表示，九如橋改建工程總經費約5.6億元，2024年8月8日動工，原訂今年底完工，但因九如橋連接鼓山、三民兩區，周邊人口持續成長，為降低施工對交通衝擊，才要求工程提前至7月底完工通車。

陳其邁指出，原本長624公尺的九如陸橋，因橋體高度影響高雄西區天際線，改建為70公尺平面橋後，不僅改善都市景觀，也可提升交通便利性，感謝新工處、工務局及施工團隊共同努力，讓工程順利提前完成。

他表示，中博橋拆除工程原估需3個月，最後僅花2周完成，九如橋是高雄鐵路地下化橋梁拆除工程的最後一哩路，任內完成這兩項重大交通建設。

針對九如橋護欄設計爭議，陳其邁說，橋梁施工品質及安全性都符合工程規範，但設計美學確實有調整空間。

他直言，橋梁施工品質、安全性都符合工程規範，但欄杆實在醜、醜得像「歐兜邁」漏氣，設計美學上確實有調整空間。

陳其邁說，各界提出不同意見，強調市府會持續修正，讓橋梁更符合市民期待，他以醫療手術比喻，這就像開刀一樣，腹腔手術做得很好，但最後縫合也要縫得漂亮一點，這次這部分沒做好，還要再調整。

他表示，市民提出批評，市府就應勇於面對，不能一味認為自己沒有問題，工務局這幾年完成很多重大工程非常辛苦，但可以檢討修正的地方，就應該從善如流，不可能都覺得自己做得很好，大家有意見，就是代表還有進步空間。

陳其邁最後說，感謝市民朋友對公共工程提出建議，這次橋梁設計真的是「漏氣，他強調，面對問題、解決問題，才是市府推動建設應有的態度。