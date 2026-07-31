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屏東法拍遠洋漁船德鴻發號 拍定人要先繳603萬元罰鍰才能過戶

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
遠洋漁船德鴻發號遭法拍，該案義務人違反遠洋漁業條例的罰鍰，拍定人須先繳清本案罰鍰603萬元與其他費用，才能辦理過戶登記。圖／屏東分署提供
遠洋漁船德鴻發號遭法拍，該案義務人違反遠洋漁業條例的罰鍰，拍定人須先繳清本案罰鍰603萬元與其他費用，才能辦理過戶登記。圖／屏東分署提供

法務部行政執行署屏東分署8月舉行123拍賣會將在8月4日登場，當天最受矚目拍賣標的是遠洋漁船德鴻發號，漁業種類為鮪延繩釣，該案義務人違反遠洋漁業條例的罰鍰，拍定人須先繳清本案罰鍰603萬元與其他費用，才能辦理過戶登記。

屏東分署指出，8月4日拍賣會中，最受矚目拍賣標的是遠洋漁船德鴻發號，總噸數55.65噸、淨噸數16.7噸、船長18.4公尺、總長 27.7 公尺，船質為玻璃纖維強化塑膠，主機為6缸柴油機1部，進水日期為民國81年11月1日，漁業種類為鮪延繩釣，所在地點鹽埔漁港。

屏東分署表示，該案是義務人違反遠洋漁業條例所處的罰緩，拍賣標的漁船之漁業執照換發期限為2025年4月15日，拍定人須先繳清本案罰鍰約603萬元及其他相關費用，始得辦理過戶登記，請應買人注意。

另外，其他拍賣標的還有屏東縣竹田鄉、泰武鄉與恆春鎮等多筆不動產，歡迎對不動產投資有興趣的民眾來投標。

屏東分署表示，為貫徹行政執行署「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」，行政執行機關對於滯欠公法上金錢給付義務執行案件，均依法積極調查義務人財產並採取適當執行措施。

屏東分署定期在每個月第「1」周，星期「2」下午「3」時在分署（屏東市建豐路180巷28號）舉辦聯合拍賣會，更多拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw/）或屏東

分署官網（http://www.pty.moj.g ov.tw/）查詢相關拍賣訊息。

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遠洋漁船德鴻發號遭法拍，該案義務人違反遠洋漁業條例的罰鍰，拍定人須先繳清本案罰鍰603萬元與其他費用，才能辦理過戶登記。圖／屏東分署提供

屏東 法拍 拍賣會

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