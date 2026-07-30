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恆春清潔隊員摔落垃圾車亡 職安署令部分停工禁站後踏板

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮清潔隊發生又發生清潔隊員站立在垃圾車後踏板摔落身亡，職安署令部分停工禁止站立。圖／警方提供
屏東縣恆春鎮清潔隊發生又發生清潔隊員站立在垃圾車後踏板摔落身亡，職安署令部分停工禁止站立。圖／警方提供

相隔11年，屏東縣恆春鎮清潔隊再發生清潔隊員站在垃圾車後方踏板墜落送醫不治。職安署南區職業安全衛生中心令鎮公所清潔隊部分停工，禁止站立在所有垃圾車後方，待鎮公所提出復工申請。

警方調查，全案在本月20日上午7時半，恆春鎮公所清潔隊42歲周男駕駛垃圾車，後方附載站立在後車斗的隨車人員41歲施姓男子，在恆春鎮大光路段行駛執行垃圾收運作業，施男不慎摔落道路，頭部重創，送往恆春旅遊醫院救治，傷勢惡化轉院到高雄長庚，23日拔管過世。

恆春鎮長尤史經說，當時垃圾車前往清運垃圾子車，護欄拿掉，現行已全面禁止站立垃圾車後方。之後將垃圾子車、負責垃圾不落地垃圾車，分開專屬處理，隨車人員不能站在垃圾車後方，要坐在車內副駕駛座，也會分路段，垃圾車到定點後，將採步行。

職安署南區職業安全衛生中心指出，事發後到現場檢查，令恆春鎮公所立即改善，針對垃圾車載運後方有墜落之虞地方均停工，也就是清潔隊員不能站立在垃圾車後方踏板，待後續改善完成，向職安署提復工申請。

此案涉及違反職業安全衛生法部分，將由檢方調查。縣府勞青處表示，已派職災勞工個案主動服務提供職災相關權益協處。

恆春 垃圾車 垃圾

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