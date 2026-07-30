6月接連豪雨農損慘重 屏東縣33鄉鎮市僅3鄉完成初勘

今年6月接連豪雨導致屏東縣農損慘重，屏東縣政府表示，經農業部公告辦理現金救助已屆滿1個月，縣長周春米指示農業處加強聯繫各鄉鎮市公所，不過33鄉鎮市僅3鄉完成初勘。

農業處表示，2026年0605、0608豪雨申請現金救助案件多數已完成，但6月下旬豪雨，截至7月29日，僅3鄉鎮公所完成初勘且已核定撥款，分別為九如鄉222戶、計1070萬8842元，牡丹鄉1戶、計1萬4000元，三地門鄉21戶、計177萬5240元。

農業處呼籲，其餘公所應盡速完成初勘及報送以免影響農民權益，並請公所分批於完成現勘或免勘查註記後報送，以利向農業部請款；同時請已收到農糧署撥款的公所盡速完成轉撥給農民，以協助農民復耕、復建。

農業處長李永文表示，本縣各鄉、鎮、市長應留意公所處理量能，必要時加派人手及加強教育訓練協助處理受理案件數量，並再次呼籲農民善加利用農業部開發「農產業天然災害現地照相APP」記錄災損現況，並多角度拍攝農田後提供公所研判損失率達救助標準，降低公所逐筆地號現勘研判作業時間。