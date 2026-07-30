熊本有難！ 高市府宣布捐1500萬日圓、陳其邁個人捐50萬日圓

日本熊本強震傷亡慘重，身為姐妹市的高雄市政府晚間表示，市府將捐贈1500萬日圓協助熊本縣、熊本市的災後復原，市長陳其邁也以個人名義捐出50萬日圓。此外，考量跨國捐款程序繁瑣，高市府「社會救助金專戶」即日起受理各界捐款，將轉交日方協助賑災與災後重建，高雄將與熊本同心，祈願熊本早日重建家園。

高市府指出， 2014年高雄發生氣爆，熊本第一時間跨海伸援手，當年由熊本縣知事蒲島郁夫親自帶來自熊本縣各界善款；地震發生後，高雄市消防局特搜隊在第一時間完成整備，隨時準備提供援助。

市長陳其邁強調，不論是公部門或民間合作，高雄與熊本早已如同家人般親密；熊本縣雖已設置震災捐款專戶，但考量跨國匯款程序較繁複，市府將以「社會救助金專戶」帳戶受理各界捐款，由市府將善款轉交熊本震災救援及重建使用。

市府說明，「高雄市政府社會局社會救助金專戶」即日起受理各界賑災捐款，款項將直接交給熊本縣廳、熊本市政府來運用。捐款戶名：高雄市政府社會局社會救助金專戶，帳號：高雄銀行公庫部102103031319。

即日起至115年8月31日，若要捐款須註明0728日本熊本賑災，以及捐款人姓名、地址、電話（為利開具捐款收據，請將匯款單影本傳真至07-3315872），或可透過高雄市政府社會局網頁（https://socbu.kcg.gov.tw/index.php），點選便民服務—捐款及徵信—捐款方式—線上捐款，內有信用卡及超商條碼等捐款方式，倘對捐款有任何問題，請洽07-3368333轉2064吳小姐。